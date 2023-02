F1: Horner revela "Muralha da China" entre a Red Bull e a Honda

Carregar reprodutor de áudio

Chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner disse que há uma "Muralha da China" entre a equipe e sua parceira de motores até 2025, a Honda, por causa do foco nas unidades de potência de 2026, quando a Ford será a nova aliada do time anglo-austríaco.

“Temos acordo e ótima relação com a Honda, até o fim de 2025. Sem transferência de propriedade intelectual: todos os motores da Honda são produzidos no Japão e tudo, pela Red Bull Powertrains, está focado em 2026”, disse o dirigente após o anúncio da parceria com a Ford para o futuro.

“Então há uma verdadeira ‘Muralha da China’ entre as duas atividades. Mas, obviamente, estaremos trabalhando com a Honda pelos próximos anos e esperamos os melhores resultados possíveis. Eles estão completamente comprometidos, então é tudo muito direto", garantiu o chefe da Red Bull.

"A relação com a Honda se conclui no fim de 2025. Temos um motor homologado, então ele está efetivamente congelado. A Honda vai fornecer esse motor e eles têm a propriedade intelectual, então não vemos os detalhes técnicos da unidade de potência ou coisa assim. Faremos o nosso melhor, com a Honda, para conquistarmos mais vitórias e títulos”, detalhou Horner, antes de falar sobre a grande vantagem que a Red Bull terá a partir de 2026.

“A grande notícia sobre 2026 é ter tudo presencialmente, no mesmo local, sob o mesmo telhado. Teremos os engenheiros de chassi sentando ao lado dos engenheiros de motor — então a integração entre essas partes não deve ser subestimada”, completou o britânico.

Brasileiro ex-chefe dos motores Renault, Rico Penteado fala sobre como nasce carro de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: