A 'treta' entre Max Verstappen, holandês da Red Bull, e George Russell, inglês da Mercedes, na classificação para o GP do Catar, no último sábado, continua repercutindo na Fórmula 1. Ao Motorsport.com, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, criticou a postura do piloto britânico.

Isso porque, na visão de Alonso, Russell acelerou em direção ao carro de Verstappen quando ambos estavam prestes a abrir uma volta rápida no quali do Catar -- após George acusar Max de ter atrapalhado sua tentativa, o holandês foi investigado e punido em uma posição no grid, perdendo a pole para o inglês.

"Verstappen estava lento, mas George também estava em sua volta lenta. Se eu estiver em uma volta lenta em Abu Dhabi, devo pressionar o carro à minha frente para receber uma penalidade? Não sei...", ironizou Alonso, fazendo menção ao GP de Abu Dhabi, que encerra a F1 2024 no próximo fim de semana.

"É um exemplo de que as regras podem ser interpretadas dessa forma. Por que eu não poderia forçar o piloto à minha frente a acelerar e cometer um erro e ser penalizado?", questionou Fernando. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP de Abu Dhabi via site e Motorsport.tv Brasil no YouTube.

