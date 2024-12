F1: Ocon é confirmado em testes pós-temporada com a Haas

Esteban Ocon experimentará pela primeira vez o desafiante da Haas no teste pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, e terá a companhia do piloto do Campeonato Mundial de Endurance da Toyota, Ryo Hirakawa.

Ocon foi liberado da Alpine antes do GP de Abu Dhabi deste fim de semana para garantir que ele pudesse assumir suas funções na Haas mais cedo e, portanto, será substituído por Jack Doohan na equipe francesa.

A Haas estava pronta para colocar Oliver Bearman no teste de novatos no TL1 em Yas Marina, porém o britânico não é mais elegível, já que fez três largadas em corridas nesta temporada como substituto de Carlos Sainz na Ferrari e Kevin Magnussen na equipe norte-americana.

Portanto, a equipe está se apoiando em seus vínculos com a Toyota para testar Hirakawa, que ganhou dois títulos do WEC com a empresa japonesa. A Haas assinou um acordo técnico com a Toyota no início deste ano e terá acesso às instalações da marca em Colônia e a várias outras áreas de especialização.

Essa mudança também permitiu que a Haas iniciasse seu próprio programa de testes de carros anteriores, o que permitirá que a Toyota tenha alguns de seus próprios pilotos e dê a seus engenheiros mais jovens experiência na F1.

Hirakawa também disputará o TL1 na sexta-feira pela McLaren, no lugar de Oscar Piastri; o piloto japonês também faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da equipe de Woking e acumulou experiência com as máquinas da F1 com o TPC, que vai até o final de 2023 e até 2024.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido: Ryo Hirakawa Foto de: JEP / Motorsport Images

Pato O'Ward, piloto da Fórmula Indy da Arrow McLaren, pilotará para a McLaren no teste de fim de temporada, algo que ele também fez em 2023.

Em outro lugar, a Williams está dando sua milhagem de jovem piloto alocada para Luke Browning, que terminou em terceiro lugar no campeonato de Fórmula 3 deste ano, tendo estado na disputa pelo título.

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!