Fernando Alonso não acredita que esteja visivelmente mais feliz na Fórmula 1 desde seu retorno no ano passado, afirmando que sua temporada com a McLaren em 2007 levaram a percepções incorretas sobre ele.

O bicampeão voltou à categoria no ano passado como piloto da Alpine após uma pausa de dois anos, em que usou para explorar outras categorias e eventos, como as 24 Horas de Le Mans, as 500 Milhas de Indianápolis e o Dakar.

Em 2021, Alonso fez um pódio e ajudou a Alpine a terminar em quinto no Mundial de Construtores, além de ter um papel fundamental na vitória do companheiro Esteban Ocon na Hungria.

No começo do ano passado, Alonso disse que estava gostando de sua volta mais do que o esperado, tendo superado uma batalha inicial para se ajustar ao retorno. Mas refletindo sobre a temporada com a Alpine, o espanhol rebateu a sugestão de que agora está mais relaxado e feliz do que o fim de sua passagem final na F1, notando ser uma questão recorrente que ele ouviu em 2021.

"Possivelmente discordo disso, porque quando assinei com a Ferrari, ouvia exatamente as mesmas questões de vocês. Lembro perfeitamente de responder perguntas como 'Por que você se sente tão feliz agora? Por ser um espanhol em uma equipe italiana o encaixe é melhor e isso te deixa mais feliz?'. E eu dizia que sim, talvez por termos o mesmo senso de humor".

"Então eu voltei para a McLaren em 2015 e as perguntas eram as mesmas: 'Por que você está feliz agora? Porque na Ferrari você estava desapontado nos últimos dois anos, frustrado, e agora parece que, mesmo sem lutar pelo campeonato e com as temporadas ruins com a Honda, você parece feliz fora da pista'".

"E quando eu estava no endurance, Dakar ou Indy: 'Por que você está tão mais relaxado agora? Na Fórmula 1 você parecia frustrado' e etc. E agora ouço as mesmas perguntas".

Alonso acredita que essa percepção incorreta sobre sua felicidade na F1 vem de 2007, quando teve uma temporada tensa na McLaren ao lado do então novato Lewis Hamilton, que levou ao seu contrato ser encerrado com a equipe por um acordo mútuo após apenas um ano.

"Acho que 2007, lutando com Hamilton em uma equipe britânica, em um ambiente britânico, foi a mensagem errada que as pessoas receberam e começaram a espalhar sobre mim, que a partir de 2007, todos passaram a ficar surpresos com eu me sentindo bem, feliz".

"Então eu acho que não mudou muito. Estou feliz hoje, mas não acho que não estava feliz nas últimas temporadas".

Alonso admitiu que se sentiu "cansado" na reta final de sua primeira passagem na F1 com a McLaren, antes de sua decisão de correr em outras categorias.

"Por isso que eu parei com a F1, eu tinha outras coisas na cabeça. Mas ainda estava curtindo e tive uma temporada fantástica em 2018. Com Zak [Brown], eu lembro que planejamos as 500 Milhas em 2017 e eu tive um relacionamento fantástico com Stoffel [Vandoorne] em 2018".

"Nos divertimos, mesmo que eu estava saindo, ainda tivemos muitas coisas acontecendo. Então sim, sou uma pessoa feliz, mesmo que essa mensagem não chegue a todos".

