Alonso diz que rápida adaptação na volta à F1 é graças a Ocon

Fernando Alonso atribuiu sua rápida adaptação no retorno à Fórmula 1 ao seu companheiro de Alpine Esteban Ocon. O espanhol voltou à categoria máxima do automobilismo em 2021 após três anos e teve um começo difícil, terminando atrás do francês nas primeiras cinco corridas. No entanto, se recuperou, pontuou em nove das últimas dez provas e já o ultrapassou no campeonato.

Segundo ele, ver o parceiro de boxes em boa fase, com inclusive uma vitória na Hungria, o ajudou a traçar uma meta mais desafiadora e o clima dentro da escuderia também contribuiu para o sucesso na briga pelo quinto lugar nos construtores até o momento.

"Tem sido muito apertado este ano e no começo eu não estava nem perto", disse Alonso. "Então, foi muito útil ter Esteban no seu melhor e tentar alcançar uma referência muito rápida foi uma coisa positiva para mim. Eu consegui fazer a minha adaptação em menos tempo graças a ele também."

"Há um ambiente muito bom na equipe e não posso pedir mais nada no momento. Vamos tentar trabalhar juntos para ajudar a Alpine no campeonato de construtores, que vai ser muito equilibrado contra AlphaTauri e Aston Martin. Portanto, precisamos do nosso melhor em cada fim de semana", acrescentou.

O time francês está com 95 pontos no campeonato, contra 84 da coirmã da Red Bull e 59 dos britânicos, que contam com Sebastian Vettel e Lance Stroll.

