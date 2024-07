Fernando Alonso teve a oportunidade de competir contra muitos pilotos e equipes ao longo de sua carreira na Fórmula 1.

Embora o esporte tenha mudado significativamente, os pensamentos do espanhol não são diferentes de seus pensamentos no primeiro período em que competiu.

"Quero que todos os outros pilotos olhem para mim e digam: 'Ele é o melhor'", disse ele em sua primeira corrida com a Minardi.

Agora ele se lembra daquela frase e diz que ainda sente o mesmo. Falando ao Financial Times, Alonso disse: “Ainda sinto o mesmo. Agora, quando você conhece um piloto, espero que ele o respeite, sabendo que você é um forte concorrente e alguém que não desiste”.

"Não mudou muita coisa para mim; quando fecho o visor, tudo permanece exatamente igual há 20 anos."

“Quando tenho o equipamento certo, ainda posso conseguir coisas boas. Eles devem sempre me levar em consideração, mesmo que o carro não esteja nas melhores condições”.

“Sempre serei um guerreiro. Não mudei minha abordagem.” disse.

Mas com o passar dos anos, ele começou a aproveitar cada vez mais tudo o que diz respeito aos finais de semana.

“Gosto um pouco mais de tudo fora do carro. Gosto de interagir com os fãs. Eu não gostava de eventos de patrocinadores antes, achava que eles distraíam. Agora estou um pouco mais receptivo. Sinto que faz parte do trabalho."

A superioridade da Mercedes fez com que ele perdesse a motivação. Alonso atribui sua saída no final de 2017 ao domínio da equipe.

“Quando deixei a F1 em 2018, senti que o esporte estava muito previsível, o domínio da Mercedes era demais para eu gostar de estar no esporte”.

“Éramos como atores do filme da Mercedes, não podíamos brigar em nenhum momento”, completou.

