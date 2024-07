É bem sabido que os pilotos de Fórmula 1 sofrem muita pressão. Neste esporte, a lupa está em todas as performances, desde o primeiro treino até a corrida. Para lidar melhor com tudo isso, George Russell trabalha com um psicólogo, como explicou recentemente em conversa com o Motorsport.com e outros meios de comunicação.

“Sinceramente, trabalho com psicólogo há quatro anos. Cada pessoa é diferente, mas funciona para mim”, disse o piloto da Mercedes.

"Então, é tudo uma questão de pequenas coisas. Às vezes acontece tanta coisa durante um fim de semana de corrida que você precisa parar um momento depois para relembrar o que aconteceu. Então você pode pensar: 'Eu preferiria ter feito isso ou aquilo naquele momento'. É por isso que converso com um profissional, com quem posso expressar meus sentimentos e dizer o que penso sobre determinados acontecimentos. Depois elaboramos certas estratégias sobre como posso lidar com isso.”

Em particular, isso diz respeito sobre a forma como Russell às vezes é julgado na imprensa ou entre os fãs.

“Num momento você é o herói, no outro você é o idiota. Isso pode mudar do TL3 para a classificação ou de corrida para corrida”, diz ele.

“Tive séries muito boas em que tive um bom desempenho e de repente, uma corrida depois, ficou mais difícil. Aí penso: ' merda, como faço para lidar com isso, o que está acontecendo?' "Muitas vezes é sobre coisas que estão em sua mente."

Russell também compartilhou alguns truques que aprendeu.

"Aprendi a lidar com certas situações e eventos. Qual deve ser a minha mentalidade quando entro na classificação depois de alguns treinos ruins? Ou qual é a mentalidade que preciso depois de alguns bons treinos? Isso me ajuda muito", diz o piloto de 26 anos.

“E que mentalidade você precisa para correr ao lado do maior piloto da Mercedes de todos os tempos (Lewis Hamilton), que já conquistou tanto com esta equipe? Não devo me importar? Acho que encontrei o equilíbrio perfeito nesse aspecto e funciona bem para mim.”

