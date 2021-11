Depois que os comissários iniciaram uma investigação sobre o DRS do carro de Lewis Hamilton após a qualificação na sexta-feira no Brasil, um vídeo de um torcedor nas arquibancadas do circuito de Interlagos surgiu nas redes sociais e adicionou mais drama à situação.

As imagens mostravam Max Verstappen no Parque Fechado inspecionando o carro de seu rival e tocando a asa, violando o regulamento que estipula que apenas pessoas autorizadas podem operar os carros nestas condições.

Por isso, na noite de sexta-feira, os comissários convocaram Verstappen para depor às 9h30 da manhã de sábado, que compareceu com um representante da equipe Red Bull.

Enquanto aguarda a decisão dos comissários, o Motorsport.com apurou, de fonte direta, que havia um elemento-chave na resolução do caso: a câmera de bordo do carro de Fernando Alonso, estacionada no pitlane próximo ao Mercedes de Hamilton, verificou que Verstappen, de acordo com os envolvidos, realmente mal tocou no carro investigado.

O Alpine espanhol estava estacionado à esquerda, mais perto da área dos boxes, o primeiro na fila de carros que estavam na Q3, mas não terminaram entre os três primeiros. O de Hamilton, no centro como primeiro classificado, cerca de 10 metros à frente como vocês podem ver na foto abaixo.

Por mais ligeiro que seja o toque, as regras não falam em ser proibido encostar em qualquer peça do carro, mas dizem, no artigo 2.5.1 do Regulamento Desportivo, o seguinte:

"Dentro do Parque Fechado, apenas os oficiais designados podem entrar. Nenhuma operação, verificação, montagem ou reparo é permitida, a menos que seja autorizada pelos próprios oficiais ou pelos regulamentos aplicáveis."

Após horas de investigação, o atual líder do campeonato se livrou de punição esportiva e terá que pagar 50 mil euros. Ao mesmo tempo, viu o principal rival na luta pelo título, Lewis Hamilton, ser punido e ter que largar em último na Sprint de Interlagos.

A partir desta imagem, a decisão foi uma tomada com uma qualidade superior e muito mais reveladora do que as gravadas com um celular e do outro lado da pista, na arquibancada do Autódromo José Carlos Pace em Interlagos, por um torcedor cujo vídeo rapidamente se tornou viral.

