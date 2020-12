A AlphaTauri confirmou formalmente que Yuki Tsunoda participará do teste de jovens pilotos de Abu Dhabi na próxima semana.

O piloto japonês deverá ser anunciado em breve como piloto do time para 2021, ao lado do atual titular, Pierre Gasly.

Tsunoda terminou sua temporada de estreia na F2 com uma vitória e um segundo lugar nas corridas de Sakhir. Ele se classificou oficialmente para sua superlicença ao terminar em terceiro lugar no campeonato de 2020.

Ele teve seu primeiro gostinho em um carro da F1 quando testou uma Toro Rosso de 2018 em Ímola na semana após o GP da Emilia Romagna, impressionando a equipe em um dia que começou em condições difíceis e úmidas.

Tsunoda já é muito conceituado no campo da Red Bull e também tem o apoio da Honda.

"Yuki mostrou no teste em Ímola que aprende rápido, consegue se familiarizar facilmente com o carro e melhora constantemente a cada volta", disse o chefe da equipe, Franz Tost.

"Estou convencido de que ele dará um bom passo à frente tendo um dia inteiro no carro, e desta vez ele guiará o AT01, então seu feedback será ainda mais valioso para nossos engenheiros.

“É muito bom ver que o programa de pilotos da Red Bull pode preparar tão bem jovens pilotos, e não tenho dúvidas de que ele provará seu talento mais uma vez.”

"Estou realmente ansioso para testar com a AlphaTauri", disse Tsunoda. “Gostei de guiar um dos carros de 2018 da equipe em Ímola há algumas semanas e mal posso esperar para experimentar o carro atual, participando de uma sessão de teste oficial com todos os outros carros na pista.”

“Eu realmente aprecio como todos na AlphaTauri me ajudaram a me preparar para esta sessão, e também quero agradecer à Red Bull e ao Dr. [Helmut] Marko por me darem esta oportunidade.”

"Durante a sessão, meu foco será seguir as instruções da equipe e dar meu feedback aos engenheiros. Também será uma chance para eu aprender o máximo possível e ajudar no meu próprio desenvolvimento pessoal."

