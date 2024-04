Daniel Ricciardo não poupou críticas a Lance Stroll após o incidente da dupla no final do segundo safety car do GP da China de Com cara de poucos amigos,não poupou críticas aapós o incidente da dupla no final do segundo safety car dode Fórmula 1 . Com "sangue fervendo", o australiano inclusive mandou o canadense "se f****" em entrevista. No vídeo abaixo, confira o que ele disse:

Com o grid se preparando para a relargada na volta 27, uma travada de Fernando Alonso no hairpin causou um efeito dominó para os carros que vinham atrás, que precisaram frear forte também. Várias posições atrás do espanhol, Stroll bateu na traseira da RB de Ricciardo, levantando o carro do australiano no ar, causando danos que terminou com o abandono do australiano.

Inicialmente, Stroll culpou o piloto que causou o efeito dominó pelo incidente, sem saber que seria Alonso. Porém, os comissários da FIA tinham uma visão diferente, punindo o canadense com 10s de punição.

Ricciardo, que viu na China sua primeira chance de pontuar em 2024 evaporando, estava furioso com a falta de responsabilidade de Stroll pelo incidente após ver os replays do incidente, que mostravam o canadense prestando atenção na curva e não nele.

"Talvez em uma hora, quando ele ver isso, ele assuma a responsabilidade. Mas se não, não tenho como ajudá-lo, e nem ninguém aqui", disse. "É tão frustrante. Obviamente, incidentes de corrida acontecem, mas atrás do safety car, isso nunca deve ocorrer".

"O que me deixa de sangue fervendo é que eu vi a onboard dele, apenas para ver a perspectiva dele. E assim que começamos a frear, dá para ver seu capacete virando para a direita, olhando para a trajetória da curva 14. Ele sequer está olhando para mim. E quando ele olha de volta, já está me acertando".

"Não sei o que ele está fazendo, onde estava sua cabeça, mas o que ele tem que se preocupar nesta situação é comigo, e ele claramente não estava. Vamos ver o que ele diz à imprensa, mas se ele vier pra cima de mim, terei mais a dizer".

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo ficou ainda mais furioso quando ficou sabendo dos comentários de Stroll pelo rádio, onde ele parecia culpar o australiano pelo incidente.

"Aos poucos eu estava me acalmando, e aí me falaram o que Lance pensava do incidente. Aparentemente, sou um idiota e foi minha culpa. Isso fez meu sangue ferver, porque está claro como o dia e porque isso ocorreu atrás do SC".

"A única coisa que você tem que fazer é olhar para o carro da frente. Não temos como prever o que o líder vai fazer. A corrida não começa antes da linha de controle. Estou dando o meu melhor para não dizer o que quero, mas foda-se ele. E estou sendo legal também! Mas se é o que ele pensa...".

Posteriormente, Stroll explicou que seu comentário sobre o "idiota" não tinham Ricciardo como alvo.

"Não acho que foi ele. Todos foram com tudo para o freio e ele era o cara na minha frente. Não acho que ele tenha freado com tudo, foi um efeito dominó. Eu fui punido por causa disso, mas não é como se tudo estivesse normal e eu acertei ele".

"Foi um efeito dominó realmente estranho, e que gostaria que os comissários tivessem levado isso em consideração".

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.