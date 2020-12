F1: Hamilton espera correr em Abu Dhabi após "semana difícil"

Lewis Hamilton disse que passou por uma de suas ‘semanas mais difíceis’ no combate ao coronavírus, mas ainda espera estar de volta no GP de Abu Dhabi do fim de semana.

O heptacampeão mundial testou positivo para Covid-19 na segunda-feira após o GP do Bahrein e está em isolamento forçado em seu hotel desde então.

Sua ausência no GP de Sakhir do fim de semana deu a George Russell a oportunidade de passar para a Mercedes, com o jovem britânico lutando pela vitória antes que suas esperanças de fossem frustradas por um pit stop ruim e um furo de pneu no final.

Falando nas redes sociais pela primeira vez desde que adquiriu o coronavírus, Hamilton parece um pouco sem energia, mas disse que estava animado por finalmente conseguir fazer um treino físico pela primeira vez.

“Sei que não entrei em contato na semana passada, mas definitivamente foi uma das semanas mais difíceis que tive”, ele postou.

“Estou focado apenas na recuperação e na tentativa de voltar à minha forma, para poder voltar ao carro e correr a última corrida em Abu Dhabi.”

“Acordei hoje me sentindo ótimo e fiz meu primeiro treino, então eu só queria enviar a vocês uma mensagem de positividade, para que saibam que estou bem e agradeço a cada um de vocês por me enviarem mensagens incríveis e vídeos.”

“Eu realmente aprecio isso. E espero que, onde quer que você esteja, esteja positivo e lutando contra o que quer que esteja enfrentando. Espero poder voltar para o carro em breve.”

Hamilton precisará obter um resultado negativo no Bahrein antes de poder viajar para Abu Dhabi.

Devido às restrições da biosfera que foram impostas para o final da temporada, ele precisaria de mais 48 horas de isolamento antes de ser autorizado a entrar no paddock da F1.

