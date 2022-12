Carregar reprodutor de áudio

Chefe da AlphaTauri na Fórmula 1, Franz Tost acha que o britânico George Russell, da Mercedes, é "mais forte" que o companheiro e compatriota Lewis Hamilton. Ainda de acordo com o dirigente, o jovem piloot tem mais chances de conquistar o título da F1 2023 do que o heptacampeão mundial.

“A superioridade demonstrada por Max Verstappen e Red Bull este ano é bastante rara. Espero uma batalha tripla entre Max, Charles Leclerc e George Russell, que já é mais forte que Lewis Hamilton “, disse o austríaco ao Speedweek.

Franz Tost Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Na temporada 2022, Hamilton terminou o campeonato 35 pontos atrás de seu companheiro de equipe. A Mercedes, por sua vez, se aproximou da Ferrari na reta final do ano, ficando com o terceiro lugar, 39 pontos atrás dos italianos. A campeã - e com folga - foi a Red Bull, como Verstappen.

Hamilton já perguntou "quem é" Tost

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Em novembro de 2020, o piloto foi questionado sobre uma afirmação do comandante da AlphaTauri, que disse que pilotos deveriam ter teto salarial (ideia debatida naquela época) de US$ 10 milhões. "Quem é esse?", questionou o britânico.

A 'pergunta' de Hamilton, que, segundo a Forbes, ganha mais US$ 55 milhões anuais (cerca de R$ 296 milhões, na conversão atual), veio após a segunda menção ao austríaco durante entrevista coletiva realizada no circuito de Sakhir, que sediava o GP do Bahrein de 2020. Veja abaixo:

Tom Clarkson Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tom Clarkson, repórter da F1: "A F1 está discutindo um teto salarial para os pilotos e Franz Tost disse recentemente que os pilotos não deveriam ganhar mais de 10 milhões por ano e deveriam estar felizes em pilotar esses carros. Qual a sua opinião sobre o teto salarial?".

Hamilton: "Quem disse isso?".

Clarkson: "Franz Tost."

Hamilton: "Quem é esse?".

Clarkson: "O chefe de equipe da AlphaTauri."

Hamilton: "Ah...".

Na sequência, o recordista de vitórias da categoria máxima do automobilismo deu sua opinião sobre teto salarial: "Acho atualmente que o teto salarial provavelmente será implementado quando eu nem estiver aqui."

"Os pilotos são naturalmente o 'começo' do esporte. Eles são vistos como aqueles que trazem marcas. Suas reputações ajudam a elevar o esporte e ajudam a F1 a viajar globalmente ao redor do mundo. Mas, em outros esportes, há tetos salariais. Só que, na NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos) ou no basquete, os indivíduos (jogadores) são donos de seus direitos de imagens, então eles podem tentar maximizar isso em outras áreas."

"Mas este esporte (F1) controla muito bem a imagem do piloto. Não sou pessoalmente contra (o teto), mas é preciso pensar nas próximas estrelas que estão surgindo e não vejo por que eles deveriam ser prejudicados se estão trazendo algo para o esporte. É um esporte de bilhões de dólares e eles devem ser recompensados pelo que fazem", completou o piloto britânico da Mercedes.

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

