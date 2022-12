Carregar reprodutor de áudio

Criada com o objetivo de aumentar a representação feminina nas categorias que levam até a Fórmula 1, a máxima categoria do automobilismo lançou a F1 Academy, um campeonato com um nível similar ao da Fórmula 4 que vai estrear na próxima temporada e que já tem as cinco equipes que estarão presentes no grid.

Os times que colocarão seus carros nas setes corridas da temporada inaugural serão: ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport e Prema. O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse: “É emocionante poder anunciar as cinco equipes que competirão na F1 Academy no próximo ano e que fornecerão esta oportunidade fantástica para as jovens e talentosas mulheres começarem sua jornada no automobilismo competitivo."

“Acreditamos que é importante que todos tenham a chance de seguir suas ambições e obter o apoio e a orientação necessários para progredir e se destacar. A F1 Academy é uma parte importante do nosso plano para aumentar a diversidade e a representação no automobilismo e estamos ansiosos para a primeira temporada em 2023 e fique atento para mais novidades nesta área.”

Bruno Michel, que será o gerente geral da F1 Academy, acrescentou: “Estou muito satisfeito em revelar as cinco equipes que entrarão na F1 Academy para o próximo ciclo de três anos, a partir de 2023. Nós os conhecemos muito bem e estamos colaborando com cada um por muitos anos.

“Eles são bem conhecidos por sua experiência e expertise em educar e desenvolver jovens pilotos. Confio plenamente que eles darão às pilotos que competem na F1 Academy as chaves para crescer tecnicamente e os ajudarão com os preparativos físicos e mentais para a jornada”.

A F1 Academy utilizará um chassi Tatuus T421 visto na Fórmula 4, motores fornecidos pela Autotécnica de 165 cv e usarão pneus Pirelli.

O chefe da equipe Prema, Rene Rosin, disse: "Estamos orgulhosos de participar deste novo projeto. O desenvolvimento de pilotos sempre foi nossa vocação e mal podemos esperar para trabalhar com pilotos novos e altamente motivados. É particularmente emocionante ver os pilotos trabalhando duro, melhorando e alcançando resultados excelentes. Além disso, temos uma história considerável apoiando os esforços para mulheres e esperamos que, em pouco tempo, estejamos comemorando outra história de sucesso."

A chefe da equipe Carlin, Stephanie Carlin, disse: “Estamos muito satisfeitos e orgulhosos por sermos anunciados como uma das cinco equipes competindo nas três primeiras temporadas da F1 Academy, a partir de 2023. É uma iniciativa fantástica da Fórmula 1 para ajudar a corrigir o equilíbrio da representação feminina entre os pilotos de corrida.

“O desenvolvimento de pilotos sempre foi a pedra angular do que fazemos na Carlin e, tendo sido formativo nas carreiras de mais de 30 pilotos de F1 nas últimas duas décadas, estamos extremamente entusiasmados em ajudar a desenvolver talentos na F1 Academy também. Com as oportunidades, apoio e tempo certos, não há absolutamente nenhuma razão para que não seja a norma ver mulheres competindo no auge do automobilismo”.

