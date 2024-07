ANÁLISE: Alpine busca revoluções dentro e fora das pistas na F1

As grandes mudanças pelas quais a Alpine está passando fora da pista foram refletidas com algumas revisões extensas dentro pista, com algumas grandes atualizações que apareceram em seu carro no GP da Bélgica de Fórmula 1.

O novo pacote de desenvolvimento começa com a asa dianteira, pois os projetistas reequilibraram os perfis das aleta flap para melhorar a gama de uso que a equipe tem à sua disposição para os circuitos de menor downforce.

Obviamente, isso também precisa ser acompanhado na traseira do carro, com a introdução de um ataque em três vertentes. O A524 recebeu um novo arranjo de asa de viga, asa beam e duto de freio traseiro.

O plano principal e a seção superior do flap da asa traseira ocupam muito menos espaço na região permitida.

Há também uma borda muito mais plana do que o normal para o plano principal, indicando quanto downforce está sendo negociado para reduzir também o arrasto em comparação com o design em forma de colher.

A Alpine também manteve a aleta flap superior em forma de taco de críquete, com um perfil muito mais espesso em toda a extensão do elemento do que a maioria das rivais. Ela também se afunila para dentro na seção central para acomodar o atuador e o mecanismo do DRS.

Notavelmente, a forma convexa aplicada à seção externa da aba também é levada para a seção da ponta, com um perfil profundamente arredondado presente nas pontas superior e inferior.

Uma nova asa beam de elemento único também foi instalada no carro, com a seção da ponta mais externa do arranjo sendo aparada para ajudar a reduzir ainda mais o downforce e o arrasto.

Enquanto isso, a linha de upwash na face externa inferior da placa final da asa traseira foi removida, juntamente com o duto do freio traseiro que foi redesenhado. Isso foi feito para que as estruturas de fluxo nessa região funcionassem de forma mais harmoniosa, considerando as outras alterações.

Comparação da tampa do motor do Alpine A524 Foto de: Não creditado

Também há mudanças no sidepod e na cobertura da tampa do motor, pois a equipe procura melhorar a eficiência aerodinâmica e de resfriamento do A524. A equipe destacou uma nota nos documentos de apresentação do carro sobre a canalização interna do fluxo de ar para atingir esses objetivos.

As mudanças são mais óbvias quando se vê o carro por trás, com a saída de resfriamento traseira agora muito mais apertada na linha central.

Isso reduz a largura da carenagem e, ao mesmo tempo, eleva a saída para longe da região da garrafa, o que deve ajudar a liberar algum espaço para o fluxo de ar que está sendo alimentado nessa passagem.

Um exame minucioso também mostra que o afunilamento da carenagem em direção à saída traseira mais estreita expõe mais o painel de resfriamento com venezianas, ao mesmo tempo em que oferece mais espaço para os canais dentro da parte da rampa de downwash da carenagem do sidepod.

Lateral do Alpine A524 Foto de: Giorgio Piola

Há também algumas mudanças na topografia da lateral do sidepod, com a parte inferior da 'linha de cintura' alterada para se adequar melhor às características de fluxo que a equipe está procurando obter.

A equipe usou parte do tempo do TL1 para determinar se essas mudanças estavam funcionando conforme o esperado, já que encheu o A524 de Pierre Gasly com tinta flo-viz vermelha para obter confirmação visual do novo regime de fluxo de ar (veja a imagem principal no topo do texto).

