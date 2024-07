A ordem para Lando Norris trocar de posições com Oscar Piastri no GP da Hungria de Fórmula 1 no último fim de semana segue dando pano para manga da McLaren e Zak Brown. Agora, após ser questionado sobre a soma de pontuações do britânico, o chefe de equipe revelou que a prioridade só será decidida durante a pausa de agosto.

É importante ressaltar que Norris ocupa o segundo lugar na tabela de pilotos, tendo, no momento, apenas 76 pontos a menos que o líder Max Verstappen. Caso o piloto do carro número 4 tivesse vencido na Hungria, a diferença cairia para apenas 69, posicionando-o melhor no campeonato. Porém, a decisão da equipe papaya pode ter colocado essa disputa em cheque.

Depois de muitos questionamentos, Brown informou que a equipe ainda não decidiu qual será a prioridade no campeonato de 2024 e essa decisão só será divulgada após a pausa da F1 em agosto. O CEO da McLaren disse que conversará com Andrea Stella para entender quais serão os próximos passos a serem tomados.

“Essa será uma decisão principalmente de Andrea”, disse ao Sky Sports. “Nós queremos passar pela primeira parte da temporada e ver onde terminamos neste fim de semana”.

Brown ainda disse que acredita que a conquista dos construtores é mais palpável do que a vitória na tabela de pilotos.

“Eu acho que o campeonato de construtores, mesmo que não seja fácil, está mais perto da nossa realidade.”

“O desafio dos outros pilotos para bater Max é que os dias ruins dele resultam em um terceiro ou segundo lugar, então é difícil não focar nos construtores, que podemos ter um resultado, porque Sergio Pérez está tendo problemas no momento, mas também sabemos que ele pode virar o jogo a qualquer momento. Isso será algo que iremos discutir durante a pausa de agosto”.

Zak não esteve presente durante o GP da Hungria, mas disse que não duvidava que Norris iria aceitar a ordem da equipe, mesmo com toda a discussão que aconteceu no rádio do piloto.

“Eu conheço o Lando bem, então eu não duvidei que ele iria abrir caminho. Eu acho que nós demoramos [para dar a ordem] porque eles estavam liberados para disputar. Se ele tivesse feito a mudança logo no primeiro aviso, ele teria tido 21 voltas para disputar com Oscar”.

Bem-humorado, o CEO ainda brincou que gostou da falta de disputa entre seus dois pilotos, porque senão ele ficaria “21 voltas mordendo as unhas”. Para finalizar, Brown apoiou a decisão da equipe:

“Eu acho que tudo funcionou bem no final. Alguns aprendizados, uma comunicação melhor entre nós - para sermos mais claros. Mas tudo funcionou no fim”.

