Após um lançamento com um show car atualizado da Fórmula 1, a Red Bull foi discreta em sua revelação real do RB18 ao sair dos boxes nos testes de pré-temporada. E embora grande parte da atenção do público no primeiro olhar do verdadeiro carro de 2022 da equipe tenha girado em torno dos sidepods muito agressivos, existem outras áreas igualmente significativas de inovação que se destacam.

Algumas das soluções podem não ser tão óbvias a olho nu quanto os sidepods, mas são determinantes no resultado das batalhas da categoria que estão por vir.

Red Bull Racing RB18 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola

A beam wing do RB18 é um recurso de design de destaque, já que a Red Bull é a única equipe a seguir essa direção, com o resto do grid favorecendo uma solução mais alinhada com o arranjo de 'libélula' visto no show car e renderizações produzidas por FOM no ano passado.

A alternativa apresentada tem dois elementos empilhados um em cima do outro, em vez de em série, com os mais baixos acionados para servir um ângulo de incidência muito maior.

Isso serve para melhorar sua interação com o difusor, enquanto o elemento superior atua como um condicionador de fluxo intermediário para essas estruturas aerodinâmicas e os elementos superiores da asa traseira.

Antes de sua interrupção em 2014, a beam wing era uma ferramenta poderosa para as equipes conectarem e ajustarem as estruturas de fluxo criadas pelo difusor e pela asa traseira, e parece que a Red Bull está procurando continuar de onde os projetos pararam anteriormente.

A Red Bull, como a McLaren, mudou suas opções de suspensão: trocando de um push-rod dianteiro e pull-rod traseiro para um layout de pull-rod na frente e push-rod atrás. Isso é extremamente interessante quando lembramos que a equipe austríaca e Adrian Newey são considerados os arquitetos da revolução anterior da suspensão traseira.

Não devemos esquecer que a mudança para a traseira pull-rod com o RB5 em 2009 tornou-se reconhecida como a melhor solução e adotada unilateralmente no grid a partir de então.

A decisão de reverter para uma traseira push-rod é em grande parte impulsionada por fatores aerodinâmicos, pois se torna mais crítico posicionar os elementos da suspensão fora do caminho da seção do assoalho ascendente. A importância de fazer isso foi reforçada pelos novos regulamentos em torno do assoalho e do difusor.

Fazer essa mudança aumenta o peso, mas isso provavelmente é considerado um 'sacrifício' justo, pois também resulta em acesso mais fácil aos elementos de suspensão internos caso sejam necessárias alterações na configuração.

Red Bull Racing RB18 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Na dianteira do RB18, a mudança para suspensão pull-rod não é a única novidade a ser discutida.

Embora o ajuste tenha sido movido para uma posição mais central na haste para facilitar o acesso dos mecânicos (seta azul), é o layout do triângulo que também é intrigante.

Assim como o RB16B, um dos triângulos apresenta um chassi que cruza o monobraço. No entanto, como a inversão da haste de tração, isso também foi invertido. Então, em vez de ser o braço inferior dianteiro, agora é o braço superior dianteiro que passa pela antepara do chassi (seta vermelha).

O braço superior dianteiro também é montado o mais alto possível, onde se cruza com o chassi. A traseira é ligeiramente deslocada na extremidade externa, enquanto também é montada muito mais baixa na extremidade do chassi.

Estas são escolhas que claramente terão algumas implicações aerodinâmicas em termos de rota do fluxo de ar. No entanto, este arranjo multi-link parece ter mais a ver com o desejo de promover algumas qualidades anti-dive, que ajudarão a controlar a dianteira do carro durante a frenagem.

O braço de direção está alinhado com a perna dianteira inferior do braço triangular para obter uma relação aerodinâmica entre os dois, enquanto a traseira é deslocada como a parte superior, embora de maneira muito menos agressiva.

Outra área de intriga surgiu na colocação de um slot estreito na face frontal do divisor sob o chassi do RB18 (seta vermelha).

Tal como acontece com outras equipes, que também têm um slot semelhante, suspeita-se que ele forneça resfriamento para componentes alojados internamente.

Na maioria dos casos, você esperaria que isso fosse eletrônico, mas devemos lembrar que a Red Bull também optou por abrigar seu tanque de óleo auxiliar nesta posição durante 2021 (imagem à direita).

No entanto, é claro que um pequeno resfriador cilíndrico foi anexado à entrada quando o carro foi levado de volta para a garagem (seta azul, inserção), que também fornece os suportes sobre os quais os ventiladores do duto de freio são montados para ajudar a resfriar os freios (seta verde).

