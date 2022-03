Carregar reprodutor de áudio

A briga pela vaga deixada pelo russo Nikita Mazepin na Haas pela Guerra na Ucrânia obteve mais protagonistas nos bastidores da Fórmula 1. Após o brasileiro Pietro Fittipaldi e o italiano Antonio Giovinazzi, dois ex-F1 ganham força: o dinamarquês Kevin Magnussen e o alemão Nico Hulkenberg.

A informação foi veiculada no F1Sport.it e confirmada pelo Motorsport.com. Assim, a disputa pelo assento ao lado do alemão Mick Schumacher ganha mais pretendentes -- o australiano Oscar Piastri, reserva da Alpine, e o indiano Jehan Daruvala, da F2, também são cotados, mas 'correm por fora'.

De acordo com a reportagem, as negociações com Fittipaldi e Giovinazzi esfriaram, de modo que os veteranos passam a ser seriamente considerados pelo mandatário da equipe dos Estados Unidos, Gene Haas. Magnussen, inclusive, correu pelo time na F1 entre 2017 e 2020.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hoje, ele corre pela Chip Ganassi na IMSA, categoria norte-americana de endurance. Antes, guiou por Renault (2016) e McLaren (2014-2015). Já Hulkenberg, que correu dois GPs como substituto na Racing Point em 2020, não está disputando nenhum campeonato no momento.

Em 2021, ele foi reserva da mesma escuderia, que passou a chamar Aston Martin. 'Hulk' não é titular da F1 desde o fim de 2019, quando deixou a Renault, pela qual correu por três temporadas. Antes, guiou por Force India (2014-2016; 2012), Sauber (2013) e Williams (2010).

Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: