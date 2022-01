Carlos Sainz se destacou na Fórmula 1 na temporada de 2021 como o piloto que se adaptou melhor e mais rápido a uma nova equipe.

Sua capacidade de lutar ao lado do companheiro de equipe, Charles Leclerc, foi fundamental para ajudar a Ferrari na batalha com sua antiga equipe, a McLaren, pelo terceiro lugar no campeonato de construtores.

Um aspecto interessante de sua mudança para a Ferrari foi como ele adotou um arranjo de embreagem semelhante ao que ele preferia na equipe britânica.

Em vez de ficar com o arranjo de alavanca única, que foi introduzido pela primeira vez por seu antecessor, Sebastian Vettel, e adotado por Leclerc, Sainz optou por um arranjo de alavanca dupla.

McLaren steering wheel of Carlos Sainz Jr. Photo by: Giorgio Piola

Como a configuração usada durante seu período na McLaren, as alavancas de Sainz também têm um soquete no final, para que ele possa colocar dois dedos dentro para melhorar a ergonomia.

Esta é uma característica em comum com um arranjo usado por Vettel e Kimi Raikkonen, antes da mudança para a configuração de pá única.

Raikkonen perseverou com a versão dupla, e tinha as alavancas na horizontal ao volante. No entanto, Sainz decidiu inseri-las em um ângulo que melhor se adapte às suas necessidades.

Ferrari SF70 steering wheel of Sebastian Vettel Photo by: Giorgio Piola

FOTO

Também é interessante notar que, embora as adaptações na frente do volante pareçam ser menos críticas para o conforto de Sainz, ele parece ter encurtado as alavancas no volante quando comparado a Leclerc.

Essas mudanças podem parecer pequenas à primeira vista, mas mesmo assim podem ter um impacto válido no desempenho, especialmente quando consideramos a importância de uma largada na corrida.

Ferrari SF1000 steering wheel of Charles Leclerc Photo by: Giorgio Piola

Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #156 - Mariana Becker traz bastidores de Verstappen x Hamilton na F1 2021

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: