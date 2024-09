F1: Ricciardo revela apoio de Verstappen em seu pior momento

O GP de Singapura soou como uma despedida para Daniel Ricciardo. Depois dos rumores de que a RB o substituiria por Liam Lawson no restante da temporada da Fórmula 1, durante todo o fim de semana suas declarações e as de seus companheiros de grid apontavam para uma despedida, e o próprio australiano, sempre bem-humorado, estava muito emocionado em entrevistas.

Ricciardo revelou um importante apoiador que tem no grid desde que eram companheiros de equipe na Red Bull. Depois que Max Verstappen elogiou sua carreira na F1 (com 8 vitórias, 3 poles, 17 voltas mais rápidas e 33 pódios), Ricciardo contou à Sky Sports um episódio que ocorreu em um dos momentos em que ele mais precisava de apoio.

"Ele sempre apreciou muito nossa amizade e me apoiou", disse ele sobre Verstappen. "Mesmo depois do GP do Japão deste ano, recebi muitas críticas e, sim, ele foi um dos únicos caras que me mandou uma mensagem e disse: 'Amigo, mantenha a cabeça erguida. Nós sabemos do que você é capaz. Não dê ouvidos à mídia'. Sim, sim, sim, sim, eu o respeito e o aprecio muito".

Esse momento, que se refere à corrida em Suzuka de 2024, foi um dos pontos mais baixos da temporada do australiano, que, após um toque com Alex Albon, abandonou na largada. Esse acidente ocorreu depois de uma semana em que foi noticiado na Nova Zelândia que Helmut Marko, consultor e voz forte na Red Bull, havia lhe dado um ultimato e que poderia ser substituído por Liam Lawson nas próximas semanas.

Na etapa seguinte, na China, ele também retirou-se (causado por uma pane no carro) e começaram a crescer os rumores de que ele seria substituídoapós cinco corridas sem marcar pontos. Ele se redimiu parcialmente em Miami e chegou a ser apontado como substituto de Sergio Pérez na equipe taurina, mas os altos e baixos continuaram.

Antes da pausa de agosto, a Red Bull teve que decidir sobre seu futuro e foi acordado que ele continuaria na segunda metade da temporada, mas mais uma vez surgiu a possibilidade e, desta vez, parece mais definitivo do que nunca que ele deixará o assento da RB.

Talvez como forma de agradecimento por essa mensagem, neste domingo, em Singapura, ele fez uma parada surpresa nas voltas finais que o deixou em último lugar, mas permitiu que ele estabelecesse a volta mais rápida que, embora não lhe rendesse o ponto por terminar fora do top 10, tirou-o do rival de Verstappen pelo título, Lando Norris.

Seu ex-companheiro de equipe agradeceu a ele pelo rádio e Ricciardo, com seu senso de humor único, sugeriu que ele poderia retribuir com um 'belo presente de Natal'.

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!