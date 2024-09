Max Verstappen conseguiu um importante controle de danos no GP de Singapura de Fórmula 1, conquistando um segundo lugar no domingo que, no começo do fim de semana, parecia inalcançável. E como o RB20 da Red Bull é conhecido pelo seu ponto fraco em zebras e ondulações, a mentalidade da equipe para a etapa sempre foi essa: limitar os prejuízos.

Mas as coisas pareciam ainda mais sombrias após os treinos de sexta-feira, quando Verstappen e Sergio Pérez pareciam estar completamente fora de sintonia com seus carros. Os dois estavam insatisfeitos com a dirigibilidade, os pneus não estavam dando conta do recado e havia um risco real de que ficassem presos no pelotão e lutassem para marcar uma boa quantidade de pontos.

Falando após o primeiro dia de atividades, o consultor Helmut Marko disse: "No carro de Max, nada está funcionando. Tanto com o pneu macio quanto com o duro, ele não tem nenhuma aderência e não tem nenhum equilíbrio".

A confusão em Singapura foi seguida por uma sessão de engenharia tarde da noite na fábrica e no simulador da Red Bull em Milton Keynes, com Sebastien Buemi a bordo, para tentar melhorar a configuração e descobrir o que estava dando errado.

Como disse o chefe da equipe, Christian Horner, sobre o trabalho do suíço: "Ele estava consumindo bastante Red Bull para se manter ativo. Ele desempenhou um papel importante, assim como toda a equipe, trabalhando duro com longos dias e longas noites".

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Por fim, a equipe encontrou seu momento de eureca e descobriu o que havia de errado com o carro.

E tudo girava em torno daquela etapa caótica de 2023, quando o carro teve grandes dificuldades com as características da pista, abrindo a porta para a Ferrari e Carlos Sainz triunfarem, a única vitória não-Red Bull em todo o ano.

A conclusão foi que, em meio a preocupações sobre uma repetição dos problemas com as zebras e ondulações de Singapura neste ano, a Red Bull adotou uma abordagem conservadora demais com sua configuração mecânica para lidar com as características da pista.

No entanto, ao se concentrar tanto em melhorar sua pilotagem, acreditando que esse era o melhor caminho para ajudar Verstappen e Pérez, acabou sacrificando demais o desempenho. Não havia aderência mecânica suficiente, e o resultado foi que os pneus não estavam entrando na janela de operação correta.

Para o sábado, a Red Bull optou por sacrificar alguns desses melhores elementos de pilotagem e se concentrar mais no desempenho puro - o que, de repente, ajudou o RB20 a ganhar vida.

Como Horner refletiu posteriormente: "Acho que queríamos evitar uma repetição do ano passado e talvez tenhamos compensado demais. Acho que a maneira como a equipe reagiu, o esforço que foi feito para essa reação, nos permitiu dar a Max um carro muito melhor no sábado. E, obviamente, na corrida não pudemos competir com Lando [Norris], mas tínhamos o resto da equipe sob controle".

O resultado de Singapura, uma melhoria notável em relação ao ano passado, aumentou a esperança de que as recentes dificuldades da Red Bull sejam agora uma coisa do passado - e também ajuda Verstappen a manter sua liderança no campeonato. Agora, com a grande pausa até Austin, a Red Bull espera poder tirar ainda mais proveito de seu carro para afastar a ameaça da McLaren.

Horner acrescentou: "Acho que temos uma veia de desenvolvimento e acho que entendemos alguns dos problemas com o carro. Acho que estamos começando a resolvê-los. Fomos melhores em Baku; fomos melhores aqui. Então, sim, haverá muitas noites longas em Milton Keynes".

