A Mercedes chegou ao GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 precisando de um bom resultado após a recente série de vitórias da Red Bull. E embora as características de Silverstone ajudassem em suas chances, a chave para o progresso foi uma atualização muito comentada que estava em preparação há algum tempo.

Enquanto a rival austríaca havia sido bastante agressiva, com modificações menores constantes, a montadora alemã estava esperando a hora de trazer algo mais importante de uma vez.

A atualização concentrou-se na parte central do carro e elimina algumas das questões aerodinâmicas levantadas pelas alterações do regulamento de 2021. Em vez de resolver esses problemas gradativamente, como outros fizeram, a Mercedes os enfrentou de frente com um pacote grande.

Aqui, examinaremos em profundidade todas as mudanças.

Mercedes AMG F1 W12 sidepod deflector floor comparison

Os defletores foram encurtados, permitindo que todas as lâminas em forma de veneziana sejam estendidas para frente, aumentando sua influência no fluxo de ar.

O principal foi dividido em duas seções, removendo o arco que anteriormente emoldurava a aba do sidepod e, em vez disso, oferecendo duas superfícies com as quais criar vórtices.

A asa lateral agora apresenta um design visto em quase todos os outros carros do grid, com uma ponta curva para cima alterando o curso e a rotação do fluxo de ar.

É uma reviravolta interessante, considerando que a equipe seguiu por esse caminho com um pacote de atualização semelhante no GP do Japão de 2019, mas reverteu para a configuração recente em 2020.

Houve inúmeras mudanças nesta conjuntura, com não apenas a primeira ondulação no arranjo do assoalho suavizada. O defletor agora se conecta ao componente em toda a sua largura, enquanto uma terceira aleta em forma de 'r' foi implantada.

Uma seção mergulhada no assoalho substitui a ondulação mais profunda, enquanto a forma do suporte da aba também foi alterada.

Tendo cortado a borda para trás, os engenheiros preencheram aquele volume com uma aba secundária.

A maioria do grid agora tem aletas anguladas nesta posição entre o sidepod e o assoalho de uma forma ou outra, com a Mercedes adicionando quatro aletas ao seu arsenal, enquanto procuram guiar o fluxo de ar que se dissipa.

Além disso, outras quatro aletas também foram adicionadas mais atrás, com ângulo e forma ligeiramente diferentes daqueles à frente.

Red Bull segue trabalhando

Red Bull Racing RB16B new floor

Tendo introduzido novas peças em quase todas as corridas nesta temporada, a Red Bull tem um programa "assimétrico" com seus pilotos, Max Verstappen recebe as peças uma corrida à frente de Sergio Pérez. A equipe manteve essa fórmula na Grã-Bretanha. Uma nova solução foi implementada no carro do holandês em Silverstone.

Montado na parte central do assoalho estava um novo winglet em forma de degrau, completo com três camadas que são anguladas em direção à borda do componente e, sem dúvida, fornecendo assistência de fluxo para as outras superfícies aerodinâmicas, tentando levar o fluxo de ar pela parte traseira do pneu.

