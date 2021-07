O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, é o último a fazer seu julgamento sobre o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha. Segundo Bernie, é possível considerar o toque um incidente de corrida, mas discorda da punição dada ao heptacampeão, afirmando que ele merecia 30 segundos em vez de apenas 10.

Desde o domingo, diversos nomes ligados ao esporte vêm dando suas opiniões sobre o incidente, que levou ao abandono do atual líder do Mundial. Ecclestone, que deixou o comando da F1 em 2017 na transição para a Liberty Media, também deu sua visão.

"Quem teve a culpa?", disse Ecclestone ao jornal britânico Daily Mail. "Temos que falar Lewis. Antes, diríamos que era um incidente de corrida. Era claro que todos estavam dando o melhor de si para vencer".

"Mas sendo um incidente que foi tratado pelos comissários, deveriam ter dado a ele uma penalização de mais de dez segundos. Deveriam ter sido 30".

Na visão de Ecclestone, Hamilton não estava na frente no momento do toque e, por isso, acredita que o castigo não se equivale ao tamanho do ato.

"Lewis não estava à frente no momento do choque. Não era sua curva, estava quase um carro atrás. Por isso acertou por trás e não pela frente. Dez segundos não foram corretos. O castigo não correspondeu ao crime".

"Se você tem que dar uma sanção, algo que de certo modo não seria necessário, não foi a decisão correta, não foi suficiente"

F1: Verstappen DETONA "DESRESPEITOSO" Hamilton, que REBATE: "NÃO tenho que me DESCULPAR"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: