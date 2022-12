Carregar reprodutor de áudio

A primeira etapa da nova fábrica de £200 milhões da Aston Martin deve ser inaugurada em maio, atuando como um figurão para seu impulso rumo ao sucesso, enquanto a chegada de Fernando Alonso também deve ser uma grande história na temporada 2023 da Fórmula 1. O ano três de cinco será grande.

Mas, embora queira imitar Mercedes e Red Bull competindo por títulos mundiais, até mesmo recrutando talentos de várias equipes do grid, a Aston Martin não está procurando copiar o caminho das rivais para o topo. A equipe quer fazer as coisas do seu jeito, sabendo que a originalidade é a única maneira de obter uma vantagem sobre os adversários mais experientes.

“O importante para nós é garantir que não apenas reproduzamos o que nossos concorrentes fazem”, disse Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin, que começou a trabalhar no time em abril, depois de passar 15 anos na Red Bull. “Não acreditamos que isso nos ajudará a ultrapassar nomes como Red Bull, Mercedes e Ferrari. Então, temos que desenvolver nossa própria maneira de fazer as coisas.”

Fallows disse que o processo “leva tempo”, mas que sentiu que o progresso feito com a nova fábrica “demonstra esse ímpeto”. O proprietário Lawrence Stroll foi claro em querer garantir que a fábrica se pareça com o DNA da Aston Martin, não sendo apenas outra base de equipe de F1.

Fallows disse que a fábrica está ajudando a “acelerar o processo de subir no grid e chegar a uma situação de vitória”, não apenas por meio das instalações em si, mas também pela motivação e energia adicionais que fornecerá a todos que trabalham na equipe.

“Isso é o que realmente vai nos ajudar a chegar lá”, disse ele. “Essa paixão, essa motivação e essa crença.”

Aston Martin Silverstone factory tour Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

O desejo de fazer as coisas do jeito da Aston Martin não significa que haja relutância em trabalhar com outras pessoas ou se inspirar em outras direções quando for a hora certa. O uso de peças listadas da Mercedes - algo que gerou polêmica em 2020 em meio à briga da 'Mercedes rosa' envolvendo a Racing Point - é uma abordagem que vai continuar pelo menos por enquanto, com Fallows acreditando que houve um benefício "imenso" do relacionamento com a Mercedes.

“À medida que nos movemos para o futuro e fazemos as coisas do nosso jeito ou assumimos nossos próprios projetos, estamos muito conscientes de que devemos ser capazes de fazê-los pelo menos tão bem quanto, se não melhor, do que eles”, ele disse.

“Essa é uma capacidade que teríamos de desenvolver antes mesmo de pensarmos em tomar essas decisões.”

Mas com o influxo de talentos de outras equipes - Fallows talvez tenha sido a contratação mais importante, assim como Alonso - também haverá uma troca natural de ideias ou processos que funcionaram em outros lugares. Isso deve resultar em um caldeirão saudável que pode beneficiar a Aston Martin a longo prazo e ajudá-la a encontrar sua própria direção.

“Temos a mente muito aberta sobre a direção em que crescemos”, disse Dan Fallows. “Eu venho da Red Bull e tivemos pessoas que vieram da Mercedes e de outras equipes. Fernando também tem uma experiência muito variada.

“Não somos tão arrogantes a ponto de acreditar que temos uma maneira de fazer as coisas que seguiremos rigidamente. Então, se ele puder trazer alguma experiência para nós, absolutamente, nós a levaremos a bordo.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso pode ser a principal contratação da Aston Martin em 2023, trazendo consigo um novo nível de expectativa para o desempenho da equipe. No entanto, é Fallows quem tem a experiência mais recente de fazer parte de uma operação vencedora de título com a Red Bull.

O diretor técnico disse que a razão pela qual a Red Bull era tão boa era que “não havia áreas em que você tivesse fraquezas substanciais”, graças a uma abordagem que não deixava pedra sobre pedra. É algo do qual ele se orgulha e pode ser de grande valor para o que ainda é uma equipe técnica em crescimento na Aston Martin.

“A mensagem principal é que você deve garantir que não haja buracos em todos os aspectos do que está fazendo”, disse ele. “Não há nada que você esteja fazendo que possa comprometer seu desempenho à medida que avança.”

