Nico Hulkenberg retornará à Fórmula 1 em tempo integral em 2023, após uma ausência de três temporadas na categoria. O alemão participou de vários GPs pela Racing Point e Aston Martin em 2020 e 2022, mas apenas no papel de substituto.

Pouco antes da última corrida da temporada 20220, Hulkenberg foi confirmado como piloto da Haas, assumindo a vaga de Mick Schumacher. O filho de Michael Schumacher foi posto de lado pelo time norte-americano devido ao seu mau desempenho.

Nos últimos dois anos, Mick não conseguiu convencer o chefe da equipe Guenther Steiner e seus associados de seu talento. Hulkenberg 'mandou a real' sobre a situação do alemão mais novo com a Haas.

"Não conversávamos com frequência. É por isso que nunca trocamos ideias", disse canal de televisão alemão RTL. “Tivemos uma conversa durante o desfile dos pilotos, mas foi mais porque falamos a mesma língua. Mick também é de uma geração diferente, nunca tivemos uma conexão como a que ele teve com Sebastian Vettel."

"Se não fosse eu, seria outro. Na F1 é tudo uma questão de performance. Se você convence e tem desempenho, você fica e é uma propriedade quente. Se você não consegue nenhum desempenho, acaba muito rápido", ponderou.

Hulkenberg ganhou outra chance na principal categoria do automobilismo, coisa que não acontece com frequência. O alemão, contudo, carrega consigo um histórico negativo: o novo piloto da Haas tem 181 GPs em seu nome, mas nunca chegou ao pódio. Nico, no entanto, diz que não está preocupado com esse recorde. "Eu nem penso nisso. Não está na minha cabeça."

