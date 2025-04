Gabriel Bortoleto fará sua estreia em Suzuka, palco no GP do Japão de Fórmula 1. O brasileiro não chegou a competir no mítico circuito japonês até sua chegada à principal categoria do automobilismo mundial.

Em uma declaração oficial à Sauber, Bortoleto comentou sobre a experiência que vem tendo na F1, além de destacar a preparação para encarar o desafio deste fim de semana.

"Os fins de semana anteriores até agora foram grandes experiências de aprendizado para mim, e espero que Suzuka não seja diferente. É um circuito em que sempre quis correr — exigente, mas emocionante, com muita história — especialmente para os brasileiros.”

“Fiz muita preparação no simulador e estou ansioso para vivenciar isso na vida real. As duas últimas etapas me mostraram o que é preciso para administrar uma distância completa de corrida e me adaptar a diferentes condições, e sinto que estou progredindo a cada sessão.”

O GP do Japão é a primeira etapa da rodada tripla que vem a seguir, com corridas Bahrein e Arábia Saudita a seguir, e isso não foi esquecido pelo brasileiro.

“Meu foco é continuar aprendendo, melhorar meu ritmo e estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir em nosso caminho. Uma rodada tripla é intensa, mas estou ansioso pelo desafio e para ver o quanto posso me desenvolver nas próximas corridas", concluiu.

A Sauber terá um novo chefe de equipe neste fim de semana, trata-se de Jonathan Wheatley, que veio da Red Bull. O novo comandante se diz ansioso para esta nova etapa na carreira: “Depois de passar um tempo conhecendo nossos funcionários na fábrica em Hinwil, estou animado para me juntar à equipe no histórico Circuito de Suzuka para minha primeira corrida e começar a trabalhar em nossos planos para esta temporada e além.”

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!