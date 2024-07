A decisão certa do pitwall da equipe, mas executada de forma errada. Essa talvez seja a percepção mais popular da controvérsia sobre as ordens de equipe da McLaren no GP da Hungria de Fórmula 1.

Embora as motivações estratégicas para proteger Oscar Piastri e Lando Norris de outros carros tenham ficado claras quando se analisou os dados, também houve a sensação de que o cenário que se desenrolou colocou os dois pilotos em uma posição injusta.

Norris teve que lutar contra emoções conflitantes por ter desistido de uma vitória certa e, no final, lamentou a forma como lidou com as coisas, enquanto Piastri lamentou como seu dia de glória foi ofuscado por algo totalmente fora de seu controle.

Desde o momento em que a bandeira quadriculada surgiu no Hungaroring, a McLaren foi inflexível ao afirmar que a motivação estratégica por trás da entrega a Norris do corte que lhe deu a liderança era a correta.

Preocupada com a possibilidade de ser prejudicada pelo terceiro colocado, Lewis Hamilton, e atenta à ameaça que Max Verstappen poderia representar para ambos os pilotos mais tarde na corrida, foi a atitude correta ao fazer o pitstop de seus carros quando o fez.

Mas, refletindo abertamente sobre as conclusões da equipe em relação ao desenrolar da corrida, o chefe de equipe Andrea Stella admite que houve alguns elementos que não foram acertados.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posição, com Andrea Stella, chefe de equipe, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posição, após a corrida Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O principal deles, ele sugere, foi o desencadeamento de uma situação que não havia sido planejada - e, portanto, não havia um plano de ataque acordado com os pilotos.

"Acho que um ponto que definitivamente levamos em consideração é que deveríamos ter preparado melhor a situação antes da corrida", disse ele. "Você nunca se vê preparando o plano de voo enquanto voa. Certo? Acho que essa é uma regra de ouro em qualquer tipo de situação desafiadora".

Stella sugere que a equipe deveria ter feito um trabalho melhor ao elaborar o cenário exato que aconteceu - porque assim poderia ter acordado um plano de ação com Norris e Piastri que teria evitado o drama.

"Essa é uma responsabilidade da equipe. É minha responsabilidade", acrescentou Stella. "Acho que entramos na corrida tendo planejado muitas, muitas coisas. Mas essa, na verdade, não foi discutida, digamos assim. Então, isso é definitivamente algo que levamos em conta como equipe".

"Já tivemos algumas reuniões com os pilotos, do tipo: 'quais são as situações que talvez ainda não tenhamos discutido? Então, vamos continuar a acrescentar".

Foi a falta de preparação para o cenário da Hungria que talvez tenha sido o gatilho para que as conversas pelo rádio entre o pitwall e Norris não fossem tão robustas quanto deveriam ter sido.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, em particular, acha que um dos aprendizados da Hungria é garantir que a comunicação seja muito mais clara, pois a ambiguidade pode gerar incerteza e dúvida.

"Acho que a incerteza de ambos os lados foi o que criou um problema muito maior do que o que existia", explicou Norris. "Mas ainda temos muita confiança e fé uns nos outros. Acho que é basicamente sobre isso que toda a nossa base e equipe é construída - essa é a coisa mais importante".

"As coisas que eu queria e pedi, e o que questionei da equipe, poderiam ter sido melhores. Também a equipe e a compreensão do que eu queria fazer, deixando as coisas um pouco mais claras, porque acho que não posso culpar a equipe. Ser um pouco mais clara da minha parte ajudaria".

Mas o que Stella vê como positivo em pontos de estresse como na Hungria é que eles não estão abrindo fendas nos relacionamentos da equipe. Em vez disso, ele diz que é preciso elogiar a maneira como o pitwall e os pilotos lidaram com a corrida, para superar o que poderia ter sido uma controvérsia muito maior.

Stella acrescentou: "O que eu gostaria de enfatizar é a qualidade da conversa e o quanto essas conversas são construtivas com Oscar, com Lando e com todos os outros engenheiros".

Andrea Stella, chefe de equipe, McLaren F1 Team, Will Joseph, engenheiro de corrida, McLaren F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como parte dessas conversas construtivas, também percebemos que Lando precisava de algumas voltas para entender a situação. É também uma situação nova para Lando, lutando por um campeonato. Acho que ele só precisava se dar conta: 'o que isso significa para mim, já que estou nessa condição no carro?".

"Acho que o Will [Joseph], com esse diálogo, ajudou nessa reflexão. Eu tinha 100% de confiança no pitwall de que a corrida teria terminado na ordem certa. Acho que foi uma oportunidade perdida por Lando, porque se ele tivesse trocado imediatamente, teria tido 20 voltas para lutar pela vitória. Mas, novamente, isso foi resolvido com serenidade".

Uma verdade sobre a reflexão da McLaren de que não fez tudo certo em sua abordagem na Hungria é que ela confirma uma característica da equipe de ser honesta sobre como está lidando com as coisas na F1.

A equipe já disse várias vezes que precisa aprender a vencer novamente - e parte desse processo é aprender com os errs. Stella acredita que esse é um ponto que a equipe demonstrou após a Hungria, já que ele elogiou Norris em particular.

"Eu destacaria que Lando foi direto: a comunicação na volta, a mensagem de vídeo para a equipe, toda a mídia, a conversa direta com Oscar e com a equipe aqui na pista, ele honrou a vitória de Oscar", disse ele.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posição, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posição, se parabenizam no pódio Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ele reconheceu que foi uma vitória conquistada na pista e é isso que gostamos de ver. É o que dizemos internamente na McLaren. O importante é que continuemos construindo, construindo, construindo e construindo".

"Às vezes, quando há uma árvore caindo, mesmo que seja muito barulhenta, o importante é pensar no crescimento da floresta, que é silencioso. Às vezes, a queda de uma árvore nos dá muitas informações para ajudar a floresta a crescer".

