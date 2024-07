Neste fim de semana, a Fórmula 1 realizou seu último 'quali' antes do recesso da categoria máxima do automobilismo mundial em agosto, após o GP da Bélgica, disputado no mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Por isso, o Motorsport.com analisa como estão as batalhas internas dos companheiros de equipe nas classificações já realizadas em 2024 até o momento. O levantamento leva em conta tempos de volta, desconsiderando punições como a de Max Verstappen em Spa: ele foi o mais rápido, mas larga em 11º.

Red Bull

Max Verstappen 17-0 (14-0 desconsiderando sprints) Sergio Pérez Posição de largada GP posição de largada (gap) 1 Bahrein 5 (+0.358s no Q3) 1 Jeddah 3 (+0.335s no Q3) 1 Austrália 3 (+0.359s no Q3) 1 Japão 2 (+0.066s no Q3) 4 China (sprint) 6 (+0.347s no Q3 - chuva) 1 China 2 (+0.322s no Q3) 1 Miami (sprint) 3 (+0.235s no Q3) 1 Miami 4 (+0.219s no Q3) 1 Ímola 11 (+0.530s no Q2) 6 Mônaco 18 (+0.349s no Q1) 2 Canadá 16 (+0.966s no Q1) 2 Espanha 8 (+0.658s no Q3) 1 Áustria (sprint) 7 (+1.322s no Q3) 1 Áustria 8 (+0.888s no Q3) 4 Grã-Bretanha 19 (+6.006s no Q1 - errou) 3 Hungria 16 (+0.799s no Q1 - bateu) 1 Bélgica 3 (+0.606s no Q3 - chuva)

Lewis Hamilton 5-12 (4-10 desconsiderando sprints) George Russell 9 (+0.225s no Q3) Bahrein 3 8 (+0.144s no Q3) Jeddah 7 11 (+0.059s no Q2) Austrália 7 7 Japão 9 (+0.242s no Q3) 2 China (sprint) 11 (+0.058s no Q2) 18 (+0.489s no Q1) China 8 12 (+0.028s no Q2) Miami (sprint) 11 8 (+0.040s no Q3) Miami 7 8 (+0.270s no Q3) Ímola 6 7 (+0.078s no Q3) Mônaco 5 7 (+0.280s no Q3) Canadá 1 3 Espanha 4 (+0.002s no Q3) 6 (+0.216s no Q3) Áustria (sprint) 4 5 (+0.063s no Q3) Áustria 3 2 (+0.171s no Q3) Grã-Bretanha 1 5 Hungria 17 (+0.881s no Q1) 4 Bélgica 7 (+0.349s no Q1 - chuva)

Charles Leclerc 9-7 (8-5 DESCONSIDERANDO sprints) Carlos Sainz* *Perdeu jeddah por apendicite 2 Bahrein 4 (+0.100s no Q3) 5 (+0.250s no Q3) Austrália 2 8 (+0.104s no Q3) Japão 4 7 (+0.352s no Q3 - chuva) China (sprint) 5 6 China 7 (+0.008s no Q3) 2 Miami (sprint) 5 (+0.354s no Q3) 2 Miami 3 (+0.073s no Q3) 4 Ímola 5 (+0.263s no Q3) 1 Mônaco 3 (+0.248s no Q3) 11 Canadá 12 (+0.037s no Q2) 5 Espanha 6 (+0.005s no Q3) 10 (sem tempo - problema técnico) Áustria (sprint) 5 6 (+0.193s no Q3) Áustria 4 11 (+0.254s no Q2) Grã-Bretanha 7 6 (+0.209s no Q3) Hungria 4 2 Bélgica 8 (+0.723s no Q3 - chuva)

Charles Leclerc 1-0 Oliver Bearman 2 Jeddah 11 (+0.530s no Q2)

Lando Norris 13-4 (11-3 desconsiderando sprints) Oscar Piastri 7 Bahrein 8 (+0.069s no Q3) 6 (+0.043s no Q3) Jeddah 5 4 Austrália 6 (+0.257s no Q3) 3 Japão 6 (+0.271s no Q3) 1 China (sprint) 8

(+3.050s no Q3 - chuva) 4 China 5 (+0.108s no Q3) 9 (+0.311s no Q3) Miami (sprint) 6 5 Miami 6 (+0.081s no Q3) 3 (+0.017s no Q3) Ímola 2 4 (+0.118s no Q3) Mônaco 2 3 Canadá 4 (+0.082s no Q3) 1 Espanha 10 (sem tempo no Q3 - errou) 2 Áustria (sprint) 3 (+0.208s no Q3) 2 Áustria 7 (+0.330s no Q3) 3 Grã-Bretanha 5 (+0.207s no Q3) 1 Hungria 2 (+0.022s no Q3) 5 Bélgica 6 (+0.046s no Q3 - chuva)

Aston Martin

Fernando Alonso 10-7 (9-5 desconsiderando sprints) Lance Stroll 6 Bahrein 12 (+0.399s no Q2) 4 Jeddah 10 (+0.726s no Q3) 10 (+0.480s no Q3) Austrália 9 5 Japão 16 (+0.770s no Q1) 3 China (sprint) 15 (+0.558s no Q2) 3 China 11 (+0.186s no Q2) 8 (+0.044s no Q3) Miami (sprint) 7 15 (+0.205s no Q2) Miami 11 19 (+0.459s no Q1 - errou) Ímola 13 16 (+0.291s no Q1) Mônaco 14 6 Canadá 9 (+0.473s no Q3) 11 Espanha 14 (+0.244s no Q2) 13 (+0.031s no Q2) Áustria (sprint) 12 15 Áustria 17 (+0.163s no Q1) 10 (+0.332s no Q3) Grã-Bretanha 8 7 Hungria 8 (+0.201s no Q3) 9 Bélgica 15 (+0.458s no Q2 - chuva)

Pierre Gasly 5-12 (4-10 desconsiderando sprints) Esteban Ocon 20 (+0.155s no Q1) Bahrein 19 18 (+0.004s no Q1) Jeddah 17 17 (+0.365s no Q1) Austrália 15 17 (+0.308s no Q1) Japão 15 16 China (sprint) 17 (+0.088s no Q1) 15 (+0.240s no Q2) China 13 16 (+0.312s no Q1) Miami (sprint) 13 12 Miami 13 (+0.047s no Q2) 15 (+0.475s no Q2) Ímola 12 10 Mônaco 11 (+0.389s no Q2) 15 Canadá 18 (+0.146s no Q1) 7 Espanha 9 (+0.268s no Q3) 9 (+0.523s no Q3) Áustria (sprint) 8 13 (+0.085s no Q2) Áustria 10 20 (+5.247s no Q1 - chuva) Grã-Bretanha 18 20 (+0.117s no Q1) Hungria 19 12 (+0.175s no Q2 - chuva) Bélgica 10

Alexander Albon 14-2 (13-0 desconsiderando sprints) Logan Sargeant 13 Bahrein 18 (+0.373s no Q1) 12 Jeddah 19 (+0.419s no Q1) 12 Austrália - (cedeu carro a Albon) 14 Japão 19 (+0.176s no Q1) 18 China (sprint) 20 (+0.111s no Q1) 14 China 20 (+0.974s no Q1 - rodou) 20 (+0.307s no Q1) Miami (sprint) 19 14 Miami 17 (+0.144s no Q1) 14 Ímola - (sem tempo - track limits) 9 Mônaco 17 (+0.397s no Q1) 10 Canadá 13 (+0.251s no Q2) 19 Espanha 20 (+0.356s no Q1) 19 (+0.236s no Q1) Áustria (sprint) 15 16 Áustria 19 (+0.120s no Q1) 9 Grã-Bretanha 12 (+0.242s no Q2) 13 Hungria 14 (+0.114s no Q2) 11 Bélgica 19 (+1.508s no Q1 - chuva)

Yuki Tsunoda 10-7 (9-5 desconsiderando sprints) Daniel Ricciardo 11 Bahrein 14 (+0.149s no Q2) 9 Jeddah 14 (+0.461s no Q2) 8 Austrália 18 (+1.297s no Q1) 10 Japão 11 (+0.055s no Q2) 19 (+0.571s no Q1) China (sprint) 14 19 (+0.303s no Q1) China 12 15 (sem tempo - track limits) Miami (sprint) 4 10 Miami 18 (+0.293s no Q1) 7 Ímola 9 (+0.209s no Q3) 8 Mônaco 13 (+0.376s no Q2) 8 (+0.236s no Q3) Canadá 5 17 Espanha 18 (+0.090s no Q1) 14 Áustria (sprint) 16 (+0.024s no Q1) 14 (+0.123s no Q2) Áustria 11 13 Grã-Bretanha 15 (+0.680s no Q2) 10 (+0.030s no Q3 - bateu) Hungria 9 18 (+1.142s no Q1 - chuva) Bélgica 13

Valtteri Bottas 15-2 (13-1 desconsiderando sprints) Zhou Guanyu 16 Bahrein 17 (+0.001s no Q1) 16 Jeddah - (sem tempo - bateu no TL3) 13 Austrália 20 (+0.848s no Q1) 13 Japão 20 (+0.541s no Q1) 9 China (sprint) 10 (+2.493s no Q3 - chuva) 10 China 16 (+0.336s no Q1) 18 (+0.093s no Q1) Miami (sprint) 17 16 Miami 20 (+0.361s no Q1) 16 Ímola 17 (+0.208s no Q1) 19 Mônaco 20 (+0.516s no Q1) 17 Canadá 20 (+0.926s no Q1) 12 Espanha 15 (+0.511 no Q2) 18 Áustria (sprint) 20 (+0.472s no Q1) 18 Áustria 20 (+0.214s no Q1) 16 (+1.241s no Q1 - chuva) Grã-Bretanha 14 12 Hungria 18 (+0.550s no Q1) 14 Bélgica 20 (+2.244s no Q1 - chuva)

Haas

Nico Hulkenberg 12-5 (11-3 desconsiderando sprints) Kevin Magnussen 10 Bahrein 15 (+0.678s no Q2) 15 (sem tempo – problema técnico) Jeddah 13 16 (+0.267s no Q1) Austrália 14 12 Japão 18 (+0.310s no Q1) 13 (+0.005s no Q2) China (sprint) 12 9 China 17 (+0.448s no Q1) 10 Miami (sprint) 14 (+0.284s no Q2) 9 Miami 19 (+0.236s no Q1) 10 Ímola 18 (+1.013s no Q1 - foi atrapalhado) 12 Mônaco 15 (+0.285s no Q2) 19 (+0.761s no Q1) Canadá 14 13 Espanha 16 (+0.229s no Q1) 17 (+0.196s no Q1) Áustria (sprint) 11 9 Áustria 12 (+0.085s no Q2) 6 Grã-Bretanha 17 (+0.976s no Q1 - chuva) 11 Hungria 15 (+0.231s no Q2) 16 Bélgica 17 (+0.192s no Q1 - chuva)

