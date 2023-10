De um lado do debate está a FIA, que está pressionando fortemente para expandir o grid da Fórmula 1 para além das dez equipes atuais, pois só vê aspectos positivos na chegada da operação Andretti-Cadillac. Contudo, na outra 'ponta' estão as equipes, que acreditam que um 11º esquadrão não trará nenhum benefício concreto.

Além disso, os times temem que o compartilhamento do prêmio com outra equipe possa trazer incertezas financeiras para as operações que, há apenas três anos, estavam à beira do abismo durante a pandemia da COVID.

Em algum lugar no meio desta história, mas claramente indiferente às ideias, está a FOM, que deixou claro que só fará um acordo comercial com a Andretti se a análise da equipe mostrar que a chegada de um novo esquadrão será positiva para a F1 como um todo.

Embora as equipes atuais não tenham uma palavra formal a dizer sobre a decisão final da FOM, a resistência delas provavelmente será um fator fundamental para influenciar a opinião final do CEO da F1, Stefano Domenicali, sobre o assunto.

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, deixou claro no GP do Catar do Catar que equipes como a sua ainda estão no 'fio da navalha' no que diz respeito às finanças, portanto, perder prêmios em dinheiro não seria uma coisa boa.

"Minha responsabilidade é para com 900 funcionários da minha empresa", disse ele. "Se você consultar a Companies House, você pode ver que temos perdas. Temos muitas perdas. De fato, se compararmos o período de 21 a 22, veremos que as perdas estão na casa das dezenas de milhões."

Mas será que a chegada de Andretti e a subsequente remodelação da receita dos direitos comerciais teriam realmente um impacto tão grande na piora das coisas, especialmente se o pagamento do fundo de diluição de US$ 200 milhões for feito primeiro?

Analisamos aqui os números envolvidos para ter uma ideia melhor do que está em jogo.

Pagamentos do prêmio em dinheiro

A divisão exata do prêmio em dinheiro da Fórmula 1 é secreta, com seus detalhes consagrados no elemento comercial dos dois Pactos de Concórdia que efetivamente regem a categoria. No entanto, usando as informações disponíveis em domínio público - incluindo as contas publicadas das equipes e dos proprietários da F1, a Liberty Media - é possível ter uma boa ideia de como o 'pote' comercial é dividido.

De acordo com os termos do Pacto de Concórdia, o prêmio de uma equipe é composto de 50% do lucro total dos direitos comerciais gerados pelo esporte. No entanto, entende-se que, após um determinado ponto da receita, a porcentagem de participação da FOM aumenta, de modo que ela fica com mais da metade a partir desse valor. Isso significa que as equipes nem sempre recebem diretamente 50% do dinheiro.

Em 2022, por exemplo, com a F1 gerando US$ 2,57 bilhões (cerca de R$12,83 bilhões) em receita, os pagamentos das equipes totalizaram US$ 1,157 bilhão, (R$5,78 bilhões) o que equivale a cerca de 45% da receita total. No entanto, esses pagamentos não são compartilhados igualmente entre todas as equipes.

Em primeiro lugar, a Ferrari continua a ter um pagamento extra por sua importância histórica, que se acredita ser de 5% do total. As equipes que obtiveram sucesso no campeonato de construtores nos últimos anos também se qualificam para um bônus simples (por terem conquistado um título) ou um pagamento maior (por terem conquistado dois ou mais campeonatos).

Entende-se também que há um 'pote' separado baseado em pagamentos extras para as equipes que terminaram entre as três primeiras do campeonato de construtores nos últimos 10 anos. Atualmente, isso inclui a Mercedes, a Red Bull, a Williams, a Ferrari e a McLaren.

Estima-se que todos esses pagamentos de bônus representem cerca de 25% do total do prêmio distribuído às equipes. Uma vez que esses pagamentos tenham sido feitos, o restante do dinheiro é distribuído entre as equipes em uma escala móvel, com a equipe principal recebendo 14% e a equipe inferior recebendo 6%.

Com a expectativa de que os ganhos da F1 aumentem em torno de 8% a 10% ao ano, isso significa que os pagamentos às equipes totalizam cerca de US$ 1,25 a 1,3 bilhão nos próximos anos (R$6,24 bilhões a R$6,49 bilhões).

O impacto na 11ª equipe

Se a Andretti chegar ao grid, o impacto será apenas no 'pote' de dinheiro que é distribuído após os bônus para as equipes principais. Portanto, por motivos de simplicidade, se julgarmos que o pote de pagamento final é de US$ 1 bilhão (R$5 bilhões) com os bônus extras que foram retirados, veja como os pagamentos mudariam com uma 11ª equipe no grid.

Com base em um grid de 10 equipes distribuindo US$ 1 bilhão, o pagamento seria o seguinte com base na posição do campeonato de construtores.

Pagamentos de prêmios em dinheiro para 10 equipes com base em um fundo de US$ 1 bilhão

Posição Porcentagem Prêmio em dinheiro 1 14% 140 milhões 2 13.1% 131 milhões 3 12.2% 122 milhões 4 11.3% 113 milhões 5 10.4% 104 milhões 6 9.5% 95 milhões 7 8.7% 87 milhões 8 7.8% 78 milhões 9 6.9% 69 milhões 10 6% 60 milhões Se uma 11ª equipe chegar, os números mudarão ligeiramente, com a porcentagem de todos sendo reduzida. Isso significa que aqueles que obtiveram uma fatia maior do 'bolo' serão os que mais perderão. Se uma 11ª equipe chegar, os números mudarão ligeiramente, com a porcentagem de todos sendo reduzida. Isso significa que aqueles que obtiveram uma fatia maior do 'bolo' serão os que mais perderão.

Projeção para 11 equipes com base na distribuição de US$ 1 bilhão

Posição Porcentagem Prêmio em dinheiro 1 13.3% 133 milhões 2 12.5% 125 milhões 3 11.6% 116 milhões 4 10.8% 10 milhões 5 9.9% 99 milhões 6 9.1% 91 milhões 7 8.3% 83 milhões 8 7.4% 74 milhões 9 6.5% 65 milhões 10 5.7% 57 milhões 11 4.9% 49 milhões

A comparação das duas tabelas mostra que a chegada de Andretti - se o pote de prêmios não aumentasse - provocaria uma perda de US$ 7 milhões (R$34,95 milhões) para a Red Bull, campeã dos construtores. A equipe que terminasse em quinto lugar perderia US$ 5 milhões (R$24,96 milhões), enquanto a 10ª colocada passaria de US$ 60 milhões para US$ 57 milhões.

Essa perda de receita comercial para todos é o motivo pelo qual o Pacto de Concórdia de 2021-2025 incluiu a famosa taxa de diluição de US$ 200 milhões (quase R$1 bilhão), que tinha o objetivo de cobrir quaisquer perdas na receita de prêmios por vários anos.

Em um nível básico e distribuído como um pagamento inicial direto de US$ 20 milhões para cada, o fundo de diluição compensaria as perdas de TV em metade do grid por algum tempo. E isso antes de levar em conta os possíveis aumentos de receita, que poderiam elevar em 8% a cada ano, de qualquer forma, com base no sucesso da FOM.

Além disso, em termos financeiros, ter um pagamento inicial de US$ 20 milhões vale mais do que tê-lo distribuído ao longo de vários anos. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata do que é conhecido como taxa de desconto que os contadores usam para equilibrar o valor da receita agora em relação à receita que chegará mais tarde.

Ainda há resistência

Mas, embora as perdas anuais para as equipes não pareçam tão dramáticas, o que elas não levam em conta é o maior elemento de preocupação, que está relacionado ao impacto que a chegada de Andretti teria sobre o valor das equipes.

Com o preço atual de uma operação de F1 em torno da marca de US$ 1 bilhão (R$5 bilhões), a entrada de Andretti na F1 por apenas US$ 200 milhões é algo que poderia estabelecer um precedente na queda do valor das equipes atuais. Não é de se admirar, portanto, que se fale sobre o aumento da taxa de diluição para US$ 600 milhões ou mais em 2026, quando o novo Pacto de Concórdia for publicado.

Isso pode parecer excessivo em termos do impacto do prêmio em dinheiro. Mas, para as equipes atuais, elas acreditam que faz mais sentido estabilizar o valor dos envolvidos na F1 neste momento.

Como disse recentemente o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, à Sky F1: "Acho que, quando se observa como a Audi entrou no esporte, eles adquiriram uma equipe e uma franquia existentes, será que deveria ser diferente para as outras? Acho que é aí que a Liberty e a FIA precisam se reunir e chegar a uma posição coletiva. Porque não se pode ter uma regra para um e outra para os outros."

"Obviamente, o dinheiro faz o mundo girar e é a isso que todas as equipes estarão atentas além de que o valor da franquia está sendo diluído. De repente, você passa de 10 para 11. Portanto, é claro que as partes interessadas e os acionistas de cada equipe individual se preocuparão com isso."

O mais importante para a Andretti é saber se essas preocupações são suficientes para convencer a FOM a não lhe dar o acordo que deseja.

