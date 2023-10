F1: Ferrari pode enfrentar penalidade no grid em breve; entenda

A Ferrari conquistou um pódio no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 herdado por Carlos Sainz após a desclassificação do seu companheiro de equipe Charles Leclerc e de Lewis Hamilton por apresentarem irregularidades na prancha do assoalho do carro de ambos.

Contudo, a equipe italiana, além de deixar o SF-23 dentro das conformidades, tem outro ponto com que se preocupar: uma possível penalidade de posição no grid por troca de unidades de potência.

De acordo com o site italiano Formu1a.uno, os motores de Sainz e Leclerc já estavam à beira da falha no fim de semana em Austin e, portanto, não podem mais suportar muito estresse. Vale destacar que ainda restam quatro etapas para o fim da temporada 2023, com o GP de São Paulo contando com uma corrida sprint no sábado.

O regulamento esportivo da F1 diz que: "Cada piloto pode usar no máximo 4 motores (ICE), 4 unidades de gerador de energia calorífica (MGU-H), 4 turbocompressores (TC), 4 unidades de gerador de energia cinética (MGU-K) 2 armazenadores de energia/baterias (ES), 2 centrais eletrônicas (CE), e 8 exaustores/escapamentos durante uma temporada."

Em relação às punições advindas dessa troca, a regra é aplicada da seguinte maneira:

"A primeira vez que um elemento adicional é usado: Dez posições no grid. Nas próximas vezes, se um elemento adicional do mesmo tipo é usado: Cinco posições no grid. Se um piloto incorrer em uma penalidade superior a quinze posições do grid, ele deverá largar do final do grid". Vale destacar que a penalização acontece de forma cumulativa.

A punição só não acontece se a equipe - mesmo ultrapassando o limite - optar por usar uma peça antiga. Na visão da F1 isso não é considerado como vantagem e, por isso, o piloto não é penalizado.

