Após os testes de pré-temporada de 2025 da Fórmula 1 no Bahrein, surgiram vários rumores de que algumas equipes suspeitavam que seus rivais haviam empregado alguma forma de "mini-DRS" nas retas.

Surgiram vídeos nas mídias sociais em que a asa traseira da Mercedes parecia se inclinar para trás em alta velocidade. Outras imagens compartilhadas pareciam apontar para a abertura do slot externo da McLaren, que se expandia em alta velocidade antes de se fechar na zona de frenagem. A Ferrari também foi suspeita de usar truques de "mini-DRS" no Bahrein.

Suspeitas à parte, as evidências são, na melhor das hipóteses, circunstanciais. No caso da asa traseira da McLaren, seria incrivelmente difícil identificar o suposto mini-DRS, a menos que alguém estivesse sendo informado sobre o que procurar.

A asa basculante da Mercedes parece ser um pouco mais visível e se encaixa mais no molde da asa flexível do que os mecanismos denominados mini-DRS, já que o bordo de fuga se inclina para trás na reta.

Se as equipes desconfiam ou não das novas asas traseiras de seus rivais é discutível neste momento, já que os novos regulamentos que regem os testes de flexão mais rigorosos não entrarão em vigor até o GP da Austrália.

O que dizem as regras

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox - Getty Images

Em primeiro lugar, é importante contextualizar os testes de pré-temporada. Ele é realizado de acordo com os mesmos regulamentos que os treinos livres nos fins de semana da F1, no sentido de que os carros devem ser totalmente homologados, mas não estão necessariamente sujeitos aos requisitos de legalidade detalhados nos regulamentos para a classificação e a corrida.

Por exemplo, é permitido correr com aero rakes, que nunca poderiam ser usados nas sessões oficiais fora dos treinos. Não há processo de controle nos testes.

Dessa forma, as equipes poderiam, teoricamente, usar componentes aerodinâmicos que não são de forma alguma legais durante as sessões sujeitas a toda a gama de regulamentações técnicas, desde que as estruturas de colisão tenham sido aprovadas nos testes de homologação da FIA.

Com o mandato limitado dos testes, seria insensato fazer isso, embora seja possível prever uma eventualidade em que uma mudança de regras fora da temporada possa exigir que uma equipe realize testes A/B para avaliar a diferença entre as especificações.

Além disso, há os novos regulamentos que regem os testes de flexão e o tamanho do 'slot'. O plano principal da asa traseira não pode se flexionar mais do que 6 mm na direção da carga aplicada, e o flap superior não pode se flexionar mais do que 7 mm quando a carga é aplicada horizontalmente. O bordo de fuga é ainda mais rigorosamente controlado, com um máximo de 3 mm de flexão.

O espaço mínimo entre as asas dianteira e traseira também foi alterado. Ela diminuiu de 10-15 mm para 9,4-13 mm e, com o DRS aberto, o limite superior permanece em 85 mm. Os regulamentos estabelecem que deve haver apenas dois "modos" definidos - um modo fechado do DRS que satisfaça um valor definido dentro do tamanho do espaço de 9,4 a 13 mm e o tamanho máximo do espaço de 85 mm para o DRS.

O artigo 3.10.10 dos regulamentos técnicos de 2025 afirma que: "Exceto no caso de falha do DRS ou na transição de uma posição para outra, a carroceria do DRS pode ter apenas duas posições, de modo que a posição da carroceria do DRS deve ser a mesma antes e depois de cada estado de implantação. O tempo de transição entre as duas posições deve ser inferior a 400 ms."

Além disso, as novas regras (com um adendo no Artigo 3.15.17) estabelecem que a distância entre os perfis da asa traseira e a seção da ponta não afetada pelo DRS no elemento superior "não deve variar mais do que 2 mm" quando duas forças de 750 N (Newtons, cuja escala se baseia na força necessária para acelerar um objeto de 1 kg a uma taxa de 1 m/s²) para baixo são aplicadas simultaneamente à seção mais à frente dos perfis da asa traseira.

Portanto, é muito mais difícil aplicar essa lógica do mini-DRS, embora não seja impossível.

O que isso significa para o GP da Austrália?

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Equipe Sauber F1

No momento, tudo isso não significa nada - as equipes são livres para fazer o que quiserem nos testes, e tudo o que for dito no momento é conjectura. Isso não significa que não se desenvolverá em nada mais, mas as reclamações das equipes rivais são, nesse estágio, inúteis.

O resultado dos testes flexíveis na Austrália definirá, em última instância, o que acontecerá em seguida. Se todas as asas forem aprovadas, não há muito mais que a FIA possa fazer para controlar as asas - ela criou os limites e as condições sob as quais esses limites são monitorados.

Se uma equipe ainda conseguir induzir um efeito de "mini-DRS" que se encaixe nesses limites, ela deve ser elogiada. É claro que as equipes rivais não farão isso - elas baterão à porta dos comissários com um dossiê, na esperança de que eles sejam suficientemente incriminadores. E isso também é bom, é o trabalho deles.

De qualquer forma, qualquer conclusão sobre o conceito de "mini-DRS" ou sobre a continuação da busca por asas flexíveis continuará sendo uma tempestade em copo d'água até que a temporada realmente comece. E, é claro, estamos ansiosos para ter a mesma conversa na próxima temporada...

