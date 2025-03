F1: McLaren concorda com reclamação de Norris sobre novo carro

Vice-campeão da Fórmula 1 2024 e vencedor do título de construtores do ano passado ao lado do companheiro australiano Oscar Piastri, o britânico Lando Norris, da atual campeã McLaren, analisou o novo carro de 2025, dizendo que ele parte de onde o time parou em 2024 - mas que a traseira é instável.

Chefe da McLaren, o italiano Andrea Stella concordou com o feedback 'crítico' do piloto inglês. “Então, acho que os comentários de Lando relacionados à instabilidade traseira são justos”, disse o comandante de Woking.

“Mas, quando você vem para o Bahrein (palco da pré-temporada na semana passada), eu ficaria muito, muito surpreso se você não tivesse limitações de traseira e limitações de tração, de alguma forma, essas limitações são inerentes ao circuito”, ponderou Stella.

Sobre o aspecto da tração, Andrea crê que a F1 não deve ter tantas mudanças de 2024 para 2025, por causa da manutenção das regras entre as duas temporadas -- a próxima grande alteração do regulamento entra em vigor em 2026 --, conforme explicou aos jornalistas.

“A única vez que vi algo mudar tão dramaticamente foi quando tínhamos o efeito do escapamento em 2011 e 2012. Mas, dentro do que você pode fazer, dentro do escopo dos regulamentos, que são fixos, você sempre vai sofrer a mesma limitação, mas em última análise, é precisa tentar reduzir essas limitações.”

