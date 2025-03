A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) fez uma série de mudanças nas regras esportivas da Fórmula 1 para a temporada de 2025, com duas lacunas relativas a voltas de formação e carros danificados, as alterações mais notáveis.

Entenda as justificativas para cada uma dessas modificações no regulamento da F1:





O artigo 43.8 das regras esportivas da F1 foi alterado para declarar que "todos os carros que largam do pitlane e podem fazê-lo devem deixar o pitlane e participar da volta de formação".

Anteriormente, esses carros só deixavam suas garagens quando o grid estava finalmente se formando e não participavam da volta de formação.

Agora, uma vez que a volta de formação tenha sido concluída, incluindo os iniciantes do pitlane, eles entrarão novamente nos boxes e se alinharão na ordem de classificação, a menos que se formem pela primeira vez após o sinal de cinco minutos antes da largada - nesse caso, eles devem se juntar ao final de qualquer fila que se dirija para a volta de formação na parte de trás do pelotão.

O Motorsport.com apurou que, ao mudar essa regra, a FIA fechou várias brechas possíveis que as equipes poderiam ter explorado sob os regulamentos antigos.

A primeira é que, de acordo com a redação de 2024 dessa regra, quem largar do pitlane poderia participar de uma volta de formação extra ou de voltas de formação realizadas atrás do safety car (por exemplo, em condições muito úmidas), se desejassem, mas, no caso de vários carros estarem nesse cenário, alguns poderiam optar por não fazê-lo e, portanto, ganhar vagas automaticamente quando os outros retornassem ao pitlane para a largada.

Valtteri Bottas, da Stake F1 Team Kick Sauber C44, aguarda a luz verde na saída dos boxes Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Anteriormente, no caso de uma largada abortada e uma volta extra de formação, os carros que largavam do pitlane também podiam ganhar automaticamente uma volta extra de combustível para usar, mesmo com a distância da corrida reduzida em uma volta.

E, no caso de uma corrida com pista molhada que começasse com voltas do safety car, um carro que largasse do pitlane poderia, em teoria, esperar que as condições melhorassem e, em seguida, ir direto para os pneus intermediários quando a corrida começasse, enquanto seus rivais que já estivessem circulando teriam que ir para o box no final da primeira volta de corrida para trocar os pneus extremamente molhados exigidos em tais situações.

Com todas essas três brechas em mente, a FIA teria tomado a opção de exigir que todos os pilotos que partem do pitlane completem todas as voltas de formação antes de retornar ao pitlane em todas as circunstâncias de largada.

Carros danificados são obrigados a parar

A outra brecha que a FIA fechou para 2025 diz respeito ao que acontece quando um piloto tenta trazer um carro danificado de volta ao pitlane após um incidente.

Embora fontes da FIA insistam que o impulso por trás dessa mudança não vem de nenhum incidente específico em 2024 e, em vez disso, é o resultado de uma reflexão que remonta a várias temporadas, há um exemplo ilustrativo do ano passado envolvendo o ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez.

Durante o GP do Canadá do ano passado, Pérez bateu sozinho depois de trocar para pneus slicks e, em seguida, trouxe seu carro de volta para o pitlane com a asa traseira quebrada - deixando cair detritos na pista.

Posteriormente, Pérez recebeu uma penalidade de três posições no grid para o GP da Espanha de 2024, e a Red Bull foi multada em 25 mil euros por confirmar sua decisão.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Francois Tremblay / Motorsport Images

Os comissários de Montreal consideraram que tudo isso foi feito para evitar uma ativação do safety car que poderia ter prejudicado o eventual vencedor da corrida, Max Verstappen, no outro RB20.

Agora, as mudanças no Artigo 26.10 significam que o diretor de provas da F1, Rui Marques, poderá ordenar que uma equipe pare seu carro imediatamente em tais circunstâncias.

Mas ainda não está claro se Marques se comunicará diretamente com o piloto, como ocorre em outras categorias, ou se a mensagem será transmitida pelo engenheiro de corrida.

A regra agora estabelece: "Qualquer piloto cujo carro tenha danos significativos e óbvios a um componente estrutural que resulte em uma condição que apresente um risco imediato de colocar o piloto ou outros em perigo, ou cujo carro tenha uma falha ou defeito significativo que signifique que ele não possa razoavelmente retornar ao pitlane sem impedir desnecessariamente outro competidor ou de outra forma prejudicar a competição, deve deixar a pista assim que for seguro fazê-lo".

"A critério exclusivo do diretor de provas, se um carro for considerado como tendo danos significativos e óbvios a um componente estrutural, ou uma falha ou defeito significativo, o competidor pode ser instruído a deixar a pista assim que for seguro fazê-lo".

Essencialmente, isso significa uma implementação muito mais rápida da bandeira preta com disco laranja, que normalmente exige que os carros danificados retornem aos boxes para reparos.

Essa regra tem sido controversa desde a temporada de 2022, após uma série de incidentes envolvendo carros levemente danificados que continuaram correndo - depois disso, a FIA optou por reduzir o uso da bandeira de advertência.

O Motorsport.com apurou que o motivo da mudança dessa regra para 2025 decorre do fato de o texto anterior ser considerado muito genérico e difícil de ser interpretado pelas equipes e pelos comissários de pista.

MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!