F1: Red Bull mostra preocupação com carro novo após pré-temporada

Apontada momentaneamente como quarta força da Fórmula 1 para 2025 após os testes da pré-temporada deste ano no Bahrein, a Red Bull admitiu preocupação com seu carro para o novo campeonato, o RB21.

Inclusive, segundo o diretor-técnico taurino, Pierre Waché, as expectativas para as atividades da última semana em Sakhir não foram plenamente alcançadas -- o time anglo-austríaco, aliás, teve um problema de pressão d´água no motor durante o segundo dos três dias, com o piloto neozelandês Liam Lawson.

"Não foi um teste tão tranquilo como esperávamos, mas é melhor encontrar alguns problemas aqui do que mais tarde. É por isso que estamos aqui, para entender o carro", afirmou Waché, o principal engenheiro da equipe após a saída de Adrian Newey para a Aston Martin.

"Não estou tão feliz porque o carro não respondeu como queríamos em alguns momentos, mas ele está indo na direção certa, apenas talvez seja só o fato de que o tamanho desse avanço não tenha sido tão grande quanto esperávamos; isso é algo em que precisamos trabalhar", seguiu Pierre.

“Por fora o carro é semelhante ao do ano passado. Então é semelhante, mas não idêntico. Mas fora isso, todo o carro mudou. O carro é realmente diferente e temos que ver se isso compensa ou não", explicou o diretor da Red Bull, que instalou atualizações no bico do RB21 no último dia da pré-temporada barenita.

