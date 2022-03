Carregar reprodutor de áudio

Em meio ao caótico início de temporada da Mercedes na Fórmula 1 em 2022, a equipe alemã busca identificar seus maiores problemas e também instalar atualizações que diminuam o déficit das 'Flechas de Prata' em relação a Ferrari e Red Bull.

Tendo isso em vista, é consenso na organização germânica, pelo menos por ora, que os maiores desafios estão no porpoising e na pouca velocidade nas retas. A Mercedes, então, planeja ter uma nova asa traseira para o GP da Austrália, informou a Auto Motor und Sport.

“Esperávamos 'quicar' (porpoising) menos na Arábia Saudita, porque o circuito de Jeddah é muito mais suave [que o do Bahrein]. No entanto, estávamos errados. Ainda não entendemos bem esse fenômeno. Continuamos aprendendo”, disse um engenheiro da Mercedes à publicação.

A fonte, que preferiu não se identificar, também afirmou que a discrepância de rendimento entre os pilotos britânicos George Russell e Lewis Hamilton na classificação de Corniche não se deve a um set-up distinto para cada competidor: “As diferenças na configuração foram mínimas."

De todo modo, o fato é que as Flechas de Prata estão bem aquém das rivais em termos de velocidade: a Mercedes teria ficado até 11 km/h atrás da Red Bull nas retas de Jeddah. Com relação à Ferrari, o time alemão teria perdido entre 15 e 20 km/h no setor entre as curvas 5 e 9.

A equipe de Stuttgart, porém, não crê que a unidade de potência seja a causa para tal 'atraso', atribuindo a todo o conjunto motriz um déficit de "no máximo de um a dois décimos no tempo de volta".

Por isso, a crença é de que a baixa velocidade se deve ao arrasto aerodinâmico. A solução, portanto, pode ser a nova asa traseira, que deve ser introduzida como atualização na etapa australiana de Melbourne.

