Quando foi descoberto recentemente que a McLaren estava colocando sua icônica fábrica de Fórmula 1 à venda, isso gerou alguma preocupação sobre se a equipe enfrentaria novos dramas de dinheiro ou não.

Afinal, o impacto da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus atingiu duramente as operações automotivas e automobilísticas do grupo McLaren - levando-o a planejar 1.200 demissões e precisando de um empréstimo de £150 milhões de libras (cerca de R$1 bilhão) com o Banco Nacional do Bahrein.

Embora essas medidas não fossem ideais, elas significavam que, pelo menos, uma vez que a operação de carros de turismo reiniciasse e as corridas começassem, a McLaren seria capaz de colocar quaisquer incertezas financeiras de lado.

Portanto, quando a notícia de que uma placa de 'À venda' estava sendo colocada no Centro de Tecnologia da McLaren, foi fácil concluir que talvez a situação econômica da equipe não fosse tão otimista quanto parecia antes, pois havia claramente uma necessidade levantar as £200 milhões de libras (R$1,4 bilhão) que espera obter com a venda.

No entanto, em vez de ser uma medida automática para obter algum dinheiro rápido, o plano da fábrica existe há algum tempo.

Na verdade, isso foi analisado por algum tempo pelo novo presidente executivo do Grupo McLaren, Paul Walsh, que ingressou na empresa sediada em Woking em março, exatamente quando a pandemia do coronavírus começou.

Uma das primeiras conclusões de Walsh foi que a McLaren era, na verdade, a exceção e não a regra, quando se tratava de suas instalações, já que não é muito comum que as empresas sejam realmente proprietárias dos edifícios em que operam. Para essas empresas, faz mais sentido liberar capital na construção e investi-lo em áreas de crescimento em vez de mantê-lo amarrado em tijolos e argamassa.

Zak Brown, Executive Director, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Como disse o CEO da McLaren, Zak Brown: "Por que todo esse dinheiro está vinculado ao mercado imobiliário? Não somos uma empresa imobiliária. Somos uma equipe de corrida e uma empresa automotiva. E esse é o início da jornada para começar a limpar o balanço (na McLaren)”.

“Acho que a maioria das empresas neste mundo não possui realmente os imóveis dos quais são locatárias”.

"Temos muito dinheiro amarrado naquele prédio, como você pode imaginar, e esse não é um uso muito produtivo de fundos quando se pretende investir no seu negócio”.

"Então vamos, no final das contas, vendê-lo para alguém. Faremos então um arrendamento de prazo extremamente longo e assim usaremos esse dinheiro para investir em nosso negócio e nos ajudar a expandir nosso negócio. Portanto, é um exercício de reestruturação financeira bastante típica”.

O anúncio sobre a venda da fábrica veio agora devido ao tempo que Walsh levou para começar a ser capaz de executar planos adequados de longo prazo, em vez de lidar com crises mais imediatas que todas as empresas enfrentaram durante a pandemia.

Brown acrescentou: "Temos uma boa dívida e agora Paul está começando a definir uma direção e a tomar decisões para nos dar um balanço patrimonial mais forte, investir nas áreas certas para fazer nossas empresas crescerem e ser financeiramente uma empresa muito mais forte. Então, estamos muito entusiasmados porque Paul tem um histórico excelente”.

Com o empréstimo do Bahrein resolvido meses atrás e o processo de venda da fábrica, as preocupações anteriores com o fluxo de caixa da McLaren foram amenizadas, e Brown sente que, assim que a venda da fábrica for concluída, a operação em Woking estará ainda em melhor forma.

Classic McLarens at the Technology Center Photo by: McLaren

"Estamos bem financeiramente do ponto de vista do fluxo de caixa", disse ele. "Obviamente, quando a COVID chegou e desligou nosso negócio de Fórmula 1, nosso negócio automotivo e, até certo ponto, nosso negócio de tecnologia, isso consumiu uma quantia imediata de dinheiro que precisávamos, e foi bem documentado”.

"Já fizemos isso. E temos muito espaço para tomar decisões de negócios sensatas. Acho que a recolocação da venda [da fábrica] é uma decisão muito boa porque, embora a aluguemos, será um arrendamento que pagaremos todos os anos”.

"Mas o crescimento que conseguiremos gerar de nosso negócio, pegando esses recursos e colocando-os no negócio, devemos ser capazes de multiplicar esse dinheiro que estamos recebendo - porque isso levará nossos negócios para o próximo nível”.

O mais importante para os fãs da McLaren na F1 é que a equipe de GPs foi praticamente isolada de qualquer reestruturação do Grupo McLaren - então isso significa que seu progresso no grid não é afetado.

Com a McLaren ocupando o terceiro lugar no campeonato de construtores e otimista com as oportunidades que o futuro limite de orçamento da F1 e as novas regras podem trazer, certamente não há alarmes soando sobre para onde as coisas vão a partir daqui.

Brown acrescentou: "Temos um bom plano de negócios de cinco anos para esta próxima era da F1. Estou confortável que temos os recursos, as pessoas e o suporte para nos dar o que precisamos para voltar à frente”.

The McLaren Technology Center Photo by: McLaren

McLaren MCL35 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: Gulf Oil Pneus: Pirelli Pilotos: 4 - Lando Norris 55 - Carlos Sainz

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?