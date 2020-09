Na preparação para a etapa da Porsche Endurance Series no Velocitta, no interior de São Paulo, Felipe Massa falou com exclusividade ao Motorsport.com e deu sua opinião sobre a Ferrari, pela qual correu na Fórmula 1 entre 2006 e 2013.

“Eu acho que voltar ao sucesso em 2022 é o trabalho da Ferrari. A equipe já deu a entender que o ano que vem também deve ser um ano difícil. Espero que o ano que vem seja melhor, porque 2020 está sendo muito ruim pra eles", afirmou o piloto.

"Eu acredito que talvez a Ferrari já trabalhe há alguns meses pro campeonato de 2022. Tomara que possa ser um ano que a Ferrari volte a disputar e quem sabe vencer", seguiu Massa, que foi vice-campeão da F1 pela Ferrari em 2008.

"Mas eu acredito que a Ferrari também tem um momento um pouco complicado pela frente. Estou na torcida como sempre estive, sou ferrarista e vou continuar torcendo”, disse o competidor brasileiro.

Com problemas no modelo SF1000 ao longo de toda a temporada, principalmente em velocidade de reta e em eficiência aerodinâmica, a Ferrari é atualmente a sexta colocada no Mundial de Construtores, atrás de McLaren, Racing Point e Renault.

Vettel e Sainz

Ao GloboEsporte.com, Massa também falou sobre a decisão da Ferrari de dispensar o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial que corre pela escuderia desde 2015. O piloto deixará o time de Maranello no fim deste ano e correrá pela Aston Martin/Racing Point em 2021. “O tempo do Vettel acabou passando, tanto que os resultados dele neste ano mostram que a Ferrari talvez tenha tomado a opção correta de não renovar seu contrato”, avaliou.

Massa ainda opinou sobre o substituto de Vettel a partir do ano que vem, o espanhol Carlos Sainz, que está na McLaren: “É um bom piloto, jovem e que tem muito o que crescer. Torço pelo bem dele e da Ferrari”.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?

Your browser does not support the audio element.

.