Na pré-temporada da Fórmula 1, aqueles que se dispunham a fazer uma aposta teriam achado que as chances de Jack Doohan ser demitido antes de Liam Lawson não eram lucrativas o suficiente para justificar uma aposta. Parecia ser uma certeza absoluta, já que a Alpine escalou Franco Colapinto como "piloto de testes e reserva" um mês após a discreta primeira corrida de Doohan em Abu Dhabi.

No período que antecedeu o rebaixamento de Lawson de volta à equipe Racing Bulls, houve uma boa dose de tempestade sobre a possibilidade de Colapinto substituí-lo. Porém, o mais importante é que a fonte do barulho foi a assessoria de Colapinto, com a mídia agindo como um amplificador dos rumores.

Colapinto tem um contrato de três anos com a Alpine, do qual ele pode, é claro, ser liberado - mas a um custo. Sua gerência está compreensivelmente interessada em manter seu nome como um piloto de corrida confiável, mas um assento na Alpine o mais rápido possível continua sendo a meta de curto prazo.

Embora Doohan tenha sido um dos primeiros novatos desta temporada a ser confirmado em um assento - o anúncio foi feito no final do inverno passado -, acredita-se que uma cláusula de desempenho em seu contrato dá à Alpine a opção de substituí-lo após seis corridas. Embora a existência de tais cláusulas para ambas as partes de um contrato seja comum na F1, ter o limite tão cedo é bastante incomum.

Portanto, por uns bons três meses antes de Doohan dar suas primeiras voltas como piloto de corrida da Alpine, seus chefes estavam no mercado em busca de outro candidato elegível. Quando Esteban Ocon foi abruptamente dispensado após o GP do Catar para que Doohan pudesse assumir seu lugar em Abu Dhabi, os sabe-tudo que estavam dormindo ao volante concluíram que isso era para permitir que Jack 'começasse a correr' no que se esperava que fosse uma temporada de 2025 muito disputada.

De fato, o "conselheiro executivo" da Alpine, Flavio Briatore, já estava bem adiantado na contratação de Colapinto a essa altura. Dada a importância do mercado latino-americano para a Renault, a empresa controladora da Alpine, e o suposto rol de patrocinadores de grande porte que estão esperando para jogar dinheiro na F1, o que há para não gostar em um piloto que já é a segunda personalidade esportiva mais famosa da Argentina?

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Terminar Abu Dhabi em 15º lugar, a partir da 20ª posição no grid, enquanto seu companheiro de equipe mais experiente, Pierre Gasly, foi o sétimo colocado, não foi uma maneira muito favorável para passar uma dessas seis "vidas" contratuais. E, embora tenha havido alguns pontos positivos nas duas saídas seguintes, elas foram acompanhadas por erros de alto nível.

É verdade que Doohan se classificou cinco posições atrás de Gasly na Austrália, mas ele foi mais rápido do que Gasly na primeira sessão e foi atrapalhado por uma bandeira amarela induzida por Lewis Hamilton na segunda sessão, o que distorceu um pouco o quadro. Parece injusto criticá-lo demais por fazer manobras na corrida, já que ele não foi o primeiro nem o último a fazer isso em condições difíceis.

Na China, superou Gasly na corrida sprint (embora tenha sido o 16º contra o 17º), depois perdeu duas posições na primeira volta e recebeu uma penalidade por empurrar Gabriel Bortoleto para fora da pista enquanto tentava uma última ultrapassagem para ficar em 17º na última volta. Os comissários aplicaram a Doohan uma penalidade de tempo de 10 segundos - irrelevante, dada a sua posição final - e dois pontos de punição na superlicença.

Há aqueles que lamentariam uma penalidade por tentar uma ultrapassagem - "quando você não aproveita mais uma brecha, você não é mais um piloto de corrida" e tudo o mais - mas essas são as regras de jogo da F1 atualmente. Doohan se comprometeu a ultrapassar Bortoleto no hairpin da Curva 14, na linha interna, de tão longe que o piloto da Sauber havia claramente descartado a possibilidade de um ataque ao fazer a curva na linha normal. Chamar a manobra de Doohan de "otimista" seria de fato gentil.

"Preciso dar uma olhada e ver o que aconteceu para que isso não aconteça novamente", disse Jack depois.

E, no entanto, no dia seguinte... ele fez isso de novo. As circunstâncias eram um pouco diferentes, já que Doohan havia passado cerca de um terço da corrida lutando contra Isack Hadjar, pois a Racing Bulls não havia recebido o memorando de que esse GP exigia apenas um pitstop. Mas a conclusão foi semelhante, pois Hadjar se viu explorando o interior da área de escape da Curva 14 e os comissários tiveram uma opinião igualmente negativa.

Jack Doohan, Alpine, Isack Hadjar, RB F1 Team Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mais uma vez, como Doohan terminou em 14º na pista, perdeu duas posições por causa da penalidade e depois ganhou três como resultado das desqualificações antes de ser classificado em 13º, e nenhum ponto foi desperdiçado. Foi a própria equipe que fez isso, pois Gasly perdeu o nono lugar depois que seu carro ficou com defeito na ponte de pesagem. E, considerando que o francês só recentemente foi ultrapassado pela Haas de Oliver Bearman- um carro com problemas aerodinâmicos bem documentados, temporariamente favorecido por esse circuito -, esse não foi um fim de semana digno de abrir o champanhe na sede da Alpine em Enstone.

"Acho que, para mim, há muitos pontos positivos", foi a opinião de Doohan. "Ainda não tivemos o resultado que realmente mostra isso, mas o círculo íntimo entende isso, e acho que isso é o mais importante. Os caras estão muito felizes na equipe, com certeza."

Por "círculo íntimo" ele quer dizer pessoas como Briatore e o diretor da equipe Oliver Oakes. No entanto, quando convidados a comentar sobre o futuro de Doohan, eles são bem menos inequívocos sobre seus níveis de felicidade.

Para as pessoas que estão apostando, parece ser uma questão de "quando" em vez de "se".

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!