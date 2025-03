Ricardo Molina, comentarista de automobilismo da Band, analisou os primeiros GPs de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 no Podcast Motorsport.com, chamando atenção para reações negativas do público por performances que ele avaliou como ótimas com o atual carro da Sauber, equipe do brasileiro.

Para Molina, Bortoleto "entregou tudo e até mais um pouco" do que foi estabelecido como meta para o brasileiro na Sauber, contextualizando os problemas do C45, que fizeram ele e o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, perderem a traseira no mesmo setor da pista.

O comentarista, ao ser perguntado qual é o saldo do piloto paulista nas três primeiras corridas e sessões classificatórias de 2025 (duas completas e uma sprint), afirmou que o desempenho de Gabriel é "ótimo", levando o carro para dois Q2 que não eram esperados, pelas expectativas com a equipe antes da temporada.

"O clima dentro da Sauber está muito bom, apesar dos caras estarem tomando um pau terrível [para outras equipes]. Então esse clima, com as duas garagens se divertindo, reconforta, isso significa que as coisas estão muito bem, não tem ninguém bobo ali", disse.

Molina também afirmou que não se surpreende com algumas reações negativas nas redes sociais, citando um "maldito complexo de vira-lata", afirmando que parte do público esperava que, de uma hora para outra, tudo melhoraria.

O comentarista também compara a situação com a dicotomia entre os pilotos nacionais no passado e como parte do público vê um embate entre Lewis Hamilton e Bortoleto, mas afirmando que Gabriel é brasileiro 'de nascença' e pede: "Se não torcem pro Bortoleto, não avacalhem".

Molina, em resposta sobre a postura público do piloto da Sauber, com enfoque na 'polêmica' envolvendo Helmut, consultor da Red Bull, afirmou que Bortoleto está muito bem e que "foi preparado desde o kart" para lidar com a mídia.

