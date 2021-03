As equipes de Fórmula 1 podem ser mestres em tentar disfarçar os segredos de seus novos carros quando eles são revelados - mas a Red Bull levou as coisas a um nível acima no dia de filmagem da escuderia, em Silverstone, quando divulgou imagens apenas do seu antigo carro.

A equipe baseada em Milton Keynes parece ter se esforçado para garantir que nenhuma imagem detalhada de seu novo RB16B possa ser acessada por equipes rivais antes do primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein.

Depois de conduzir um dia de filmagens em Silverstone com o modelo RB15 de 2019 e com o novo RB16B na quarta-feira, foi perceptível que das 76 imagens que a escuderia divulgou após os testes, nenhuma delas era do novo carro.

Foram capturadas imagens de Max Verstappen, Sergio Perez e Alex Albon em ação e na garagem durante todo o dia de filmagem, mas todas as fotos eram dos pilotos guiando apenas o RB15. As imagens completas da garagem do carro, panorâmicas e vistas frontais eram do carro antigo.

Embora não seja inviável uma equipe ou fotógrafo enviar acidentalmente as fotos erradas do monoposto e omitir todas as imagens do novo modelo, a Red Bull é uma marca inteligente que sabe o que está fazendo. Então provavelmente a escolha das imagens que foram divulgadas e das que ficaram ocultas foi proposital.

E a explicação mais provável do motivo pelo qual a equipe austríaca ainda não está exibindo seu RB16B é que, por enquanto, ela deseja manter em segredo os ajustes feitos no que diz respeito ao design.

A área do novo modelo que a Red Bull provavelmente deseja manter em segredo é a parte traseira - tanto em termos de seu layout de suspensão após adotar a configuração de haste/antebraço estilo a Mercedes quanto a seção em torno dos escapamentos e caixa de câmbio.

A equipe também pode ter alguns truques na manga no sentido de como abordou as mudanças de regras em torno do assoalho - e como planeja recuperar qualquer downforce perdido.

As duas imagens de lançamento que a escuderia revelou no início desta semana apareceram deliberadamente escurecidas em algumas áreas e apresentavam um movimento interessante no chão à frente do pneu traseiro que a equipe havia testado no ano passado.

Para uma área do carro que estava pronta para ser desenvolvida durante o inverno europeu, é improvável que a Red Bull já não tenha avançado consideravelmente.

Então, se tudo o que vimos das imagens de lançamento do RB16B é design real para 2021 ou se é um chamariz, apenas a Red Bull sabe até agora.

As equipes ficaram conhecidas no passado por encaixar peças falsas para lançar os carros a fim de confundir os rivais, ou garantir que os melhores componentes não estejam realmente presentes quando as primeiras imagens forem espalhadas em público. Também pode ser que a Red Bull não esteja escondendo nada, apenas queira desperdiçar o tempo das equipes rivais tentando descobrir o que ela poderia fazer quando os testes começarem.

Com apenas três dias de testes este ano, não há muito tempo para os rivais copiarem quaisquer ideias interessantes.

A verdadeira resposta sobre o que a equipe de Christian Horner está escondendo não será conhecida até o teste do Bahrein e, mesmo assim, pode ser necessário algum esforço dos outros times para descobrir o que está sendo tramado.

No passado, a Red Bull foi conhecida por ir mais longe ao esconder seus projetos mais recentes em testes também - com os membros da equipe usando guarda-chuvas em 2012 para encobrir componentes do carro sempre que sua máquina era colocada de volta na garagem.

