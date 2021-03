A AlphaTauri revelou o novo design do bico que usará na temporada de Fórmula 1 de 2021, enquanto fez um shakedown do seu novo modelo, AT02, em Ímola.

A equipe italiana gastou suas duas fichas de desenvolvimento, que se aplicam em grande maioria às áreas estruturais do carro para reduzir custos, na redefinição da estrutura de colisão do bico do monoposto.

O AT02 foi lançado na sexta-feira com a geometria do bico que usou em 2020, sugerindo que um novo design iria aparecer mais tarde - já que as escuderias costumam empregar diversas táticas para esconder partes do carro nas apresentações.

O novo bico, aparecendo no AT02 no teste da AlphaTauri no circuito de Ímola enquanto o novo carro rodava pela primeira vez, é visivelmente mais fino em comparação com a especificação anterior.

Ele não usa mais a estrutura de colisão com ponta do polegar e, como as outras equipes que empregam uma solução de bico mais compacta, é afilado no chassi para reduzir o bloqueio aos componentes aerodinâmicos.

Empresas como Mercedes, McLaren e Renault mudaram os pontos de montagem da asa ainda mais para dentro, mas a AlphaTauri não o fez como seus rivais.





"Decidimos usar nossas duas fichas de desenvolvimento para um novo bico e também redesenhamos a suspensão dianteira externa", disse o chefe de equipe, Jody Egginton.

"Como resultado disso, optamos por atualizar alguns componentes de direção fornecidos pela Red Bull Technology para a especificação de 2020, conforme permitido pelos regulamentos técnicos."

"Os números aerodinâmicos destaques foram afetados pela mudança aerodinâmica, mas temos trabalhado muito para recuperar o desempenho perdido e também melhorar a janela operacional aerodinâmica do carro.”

"Quão rápido será nosso carro? Não é algo que eu gostaria de colocar um número exato ainda.”

“No geral, levando tudo em consideração, eu diria que provavelmente veremos um nível de desempenho semelhante ao de meados de 2020”, revelou.

O carro também apresentou uma nova asa dianteira, com um design mais esculpido.

O plano principal agora apresenta uma elevação mais pronunciada no ponto em que se conecta à seção neutra da asa, talvez para interagir as pontas das asas realocadas de forma mais coesa.

Além disso, o elemento acima que agora foi destacado do plano principal para adicionar uma ponta extra para gerar vórtices.

Os braços da suspensão dianteira foram novamente projetados nas carenagens de fibra de carbono, mas parecem reter o triângulo superior multi-link que a equipe empregou na temporada passada, que por sua vez foi administrado pela Red Bull em 2019.

O estreante Yuki Tsunoda foi o primeiro a testar o novo carro, depois de correr ontem com um carro com especificações de 2019 na terça-feira.

O que mudou no carro AlphaTauri

Matt Somerfield

Imagens do shakedown da AlphaTauri em Ímola mostram um design de bico distinto que põe de lado a extensão da ponta do polegar em favor de uma região frontal bulbosa. Isso se funde perfeitamente com os pilares da asa dianteira, que são colocados com uma postura mais ampla em comparação com a forma como outras equipes abordaram anteriormente esse tipo de arranjo.

O corpo principal do bico segue a tendência de um corpo mais estreito também, o que levanta o desafio de passar nos testes obrigatórios de colisão. No entanto, isso oferece aos designers mais espaço ao projetar a capa que é colocada nas laterais da estrutura.

A capa tornou-se uma ferramenta incrivelmente poderosa nos últimos anos, pois ajuda a conectar várias estruturas de fluxo da frente do carro com aquelas no diafragma.

Este handshake aerodinâmico é ainda mais crítico nesta temporada quando consideramos como os designers podem querer influenciar o fluxo para recuperar as perdas criadas pelas novas regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em relação ao assoalho, difusor e dutos de freio traseiro.

Em termos de mudanças de suspensão, parece que AlphaTauri optou por utilizar o hardware de extensão pushrod-on-up que a Red Bull correu durante a última temporada a fim de melhorar o comportamento transicional da altura de percurso dos carros.

