A Renault se tornou a mais recente equipe a experimentar os efeitos que as mudanças nas regras terão nos carros de Fórmula 1 de 2021, ao testar um assoalho experimental no Bahrein ao lado de pneus novos.

Daniel Ricciardo esteve presente para completar os testes pela equipe, um sinal talvez da consideração que tem pelo seu feedback, dado que o australiano partirá para a McLaren na temporada que vem.

O assoalho usado pela Renault durante esses testes é o que a FIA pretendia com a mudança de regulamento - um corte diagonal simples à frente do pneu traseiro sem orifícios totalmente fechados ao lado da borda do piso.

Isso é combinado com mudanças em relação à altura das barras verticais alojadas dentro do difusor, que será 50 mm mais curta em 2021. A largura das aletas alojadas na metade inferior do duto de freio traseiro precisará ser 40 mm mais estreita.

A Renault não foi a única a usar o Bahrein como uma oportunidade para aprender mais sobre os pneus de 2021, com a McLaren equipando o carro de Lando Norris com assoalho e difusor de especificação 2021 também.

No entanto, não é a primeira vez que vimos a McLaren fazer isso. Na verdade, foi a primeira a testar tal arranjo, quando o MCL35 de Carlos Sainz foi equipado com as peças no GP da Bélgica.

Como parte do teste, a equipe também revisou algumas de suas atualizações recentes, com os painéis tipo veneziana removidos da seção inferior dos painéis defletores. Isso deve fornecer dados mais representativos para comparar com seu último teste, já que também mostrará a diferença nos dados dos pneus entre os pneus com especificações de 2020 e 2021.

A equipe também pulverizou tinta ‘flow-vis’ no assoalho e no difusor para que pudesse obter a confirmação visual do efeito aerodinâmico que essas mudanças têm.

Enquanto isso, é importante notar que as alterações feitas pela Pirelli na construção do pneu têm uma influência na forma real do pneu. E, embora as críticas tenham sido feitas ao desempenho do pneu, vale a pena notar que as equipes passaram dois ou mais anos otimizando os carros em torno do pneu com especificação 2019/20.

Em qualquer caso, você esperaria que entre agora e o final da próxima temporada, a redução projetada de 10% na força descendente que a FIA e a Pirelli criaram com a mudança de assoalho, provavelmente será corroída pelas equipes do topo do grid à medida que otimizam seus pacotes.

Na Mercedes, a equipe passou mais tempo avaliando os pneus 2021 do que alguns de seus rivais, optando por sacrificar o tempo de configuração do final de semana para entender o novo pneu.

Ele também adicionou uma cobertura de poliestireno à extremidade de seu braço superior enquanto testava os pneus de especificação 2021.

Sua extensão vertical coloca a fúrcula bem próxima à parede lateral do pneu, de modo que o poliestireno não só oferecesse alguma proteção limitada, mas também seria raspado se entrasse em contato.

Esta é uma tática que vimos nas equipes ao longo dos anos ao tentar colocar outras superfícies aerodinâmicas bem próximas do pneu.

