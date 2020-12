Piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1, Stoffel Vandoorne disse que "dói" ser preterido por George Russell na missão de substituir Lewis Hamilton no GP de Sakhir, após o heptacampeão testar positivo para o novo coronavírus no Bahrein.

Após o diagnóstico do britânico, a Mercedes acionou seu compatriota Russell, piloto da Williams, para substituir o recordista de vitórias da F1 na corrida do próximo fim de semana, a segunda no circuito barenita e desta vez disputada no anel externo de Sakhir.

Entretanto, Vandoorne, que é reserva da Mercedes na categoria e titular da marca alemã na Fórmula E, ficou magoado pelo fato de ser preterido pelo jovem piloto. Russell, por sua vez, será substituído pelo anglo-coreano Jack Aitken na Williams.

Em seus feeds de mídia social, Vandoorne disse que está obviamente desapontado por não ter a chance de um retorno pontual à F1, mas afirmou que continuará tentando tudo que puder para que isso aconteça no futuro.

"Em primeiro lugar, quero desejar a Lewis Hamilton uma recuperação rápida e espero que ele volte ao carro o mais rápido possível", disse o belga, que correu pela McLaren na F1. "Ninguém pode realmente substituí-lo."

“Obviamente estou desapontado por não ter a chance de guiar pela [Mercedes] neste fim de semana. Depois de ter passado o ano viajando para todas as corridas de F1 e dedicando tanto tempo, treinamento físico, comprometimento com este programa, dói!"

“Por outro lado, respeito a escolha de colocar Russell no carro. Ele tem sido um dos pilotos de destaque e merece esta oportunidade. São momentos como este que tornam o meu impulso ainda maior e posso garantir que vou continuar a dar 100%. Muito obrigado a todos."

