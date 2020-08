A Red Bull queria ser rápida em 2020, mas admitiu abertamente que o RB16 não tem sido bom o suficiente nas primeiras rodadas do campeonato. Os testes de pré-temporada destacaram o quão nervoso o carro pode estar sob certas condições. No entanto, ele reagiu rapidamente para interromper esse deslize, com atualizações chegando semanalmente ao longo das primeiras cinco corridas.

Até o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, a equipe vinha lutando contra um problema de instabilidade que tornava o carro difícil de manejar para seus pilotos, algo que teve ainda mais impacto quando o carro precisava ser pilotado no limite, especialmente durante os treinos classificatórios.

Red Bull Racing RB16 front wing Photo by: Giorgio Piola

Na tentativa de corrigir esses problemas, houve um ataque em duas frentes na dianteira do carro. A Red Bull introduziu a terceira solução no bico, com o novo design compreendendo recursos presentes nos dois designs anteriores em 2020.

O bico atual usa o design original com o qual a equipe começou a temporada (V1) e voltou quando seu segundo design (V2) não correspondeu às expectativas. No entanto, a rampa na parte central da estrutura agora tem apenas uma entrada como a segunda versão, em vez das duas que apresentavam anteriormente.

A equipe tem um novo design de asa dianteira, que apresenta uma plataforma totalmente refeita com um Gurney na borda de fuga. A forma da placa é sutilmente diferente na extremidade frontal em comparação com sua antecessora, mas mais importante, ela invade o território da placa terminal na superfície superior, criando mais uma curvatura.

No lado inferior, a parede interna da placa terminal rouba de volta parte desse espaço para que o fluxo sob essa seção da asa permaneça relativamente inalterado. Essas mudanças irão alterar a forma como as estruturas de pressão, fluxo de ar e vórtice se formam naquela região, mas será fascinante ver a parte inferior da asa, quando possível, nas próximas corridas para realmente ver os vários pontos de inflexão.

A intenção geral desta mudança é clara: alterar a turbulência criada pelo pneu dianteiro e melhorar o desempenho do carro. Mas também se trata de melhorar a forma como o fluxo de ar é empurrado através e ao redor dos pneus dianteiros. Isso é particularmente importante quando consideramos como a deformação do pneu pode desestabilizar essas estruturas de fluxo de ar, reduzindo o desempenho geral do carro.

Essas alterações foram feitas para tentar melhorar a sensibilidade do RB16 sob certas condições, mas reduzindo o desempenho máximo absoluto do carro como consequência.

Manter o resfriamento sob pressão

Red Bull Racing RB16 cooling Photo by: Giorgio Piola

Uma atualização interessante chegou no último dia de testes de pré-temporada, quando a Red Bull adicionou um painel totalmente novo na região de transição ao redor da cauda do halo. Embora a entrada em si seja digna de nota, já que normalmente esta região é reservada para saídas, o outro aspecto da mudança de design a ser notado é a seção em rampa mais longa (seta branca). A entrada tende a desaparecer quando a temperatura da pista diminui, mas o comprimento da carroceria permanece inalterado.

Isso parecia ser um esforço para adicionar suporte de resfriamento adicional para a unidade de potência da Honda e seus acessórios, mas mais modificações foram feitas - então está claro que isso é parte de um esquema mais amplo da equipe para melhorar o fluxo aerodinâmico ao longo e ao redor das cápsulas laterais também.

Red Bull Racing RB16 cooling Photo by: Giorgio Piola

Isso tem sido apoiado, quando necessário, por uma saída adicional em uma região habilmente posicionada dentro da estrutura do halo. Isso não apenas ejetará calor da cápsula lateral em uma região menos aerodinamicamente sensível em comparação com a solução usada na temporada passada (entrada), mas também tira parte da responsabilidade da saída de resfriamento principal na parte traseira do carro.

Ele também permanece aberto no carro mesmo quando a equipe opta por não usar a entrada adicional, estabelecendo ainda mais seu papel na evacuação de calor das cápsulas laterais, em vez de ser apenas considerado um circuito de fluxo de ar.

Isso também permitiu que a equipe fizesse algumas mudanças sutis no contorno das cápsulas laterais e no tamanho e posição das saídas de resfriamento traseiras nas últimas corridas também, melhorando sua produção aerodinâmica interna e externamente.

Mudanças na traseira

Red Bull Racing RB16 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

A equipe também produziu uma série de diferentes configurações de asa traseira, com vários níveis de downforce e arrasto normalmente adequados às características da pista. Embora durante a difícil fase de abertura da temporada, especialmente quando há pouca quantidade de peças disponíveis, vimos essas peças trocadas entre os dois pilotos em busca do equilíbrio ideal.

The car of Alexander Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A Red Bull acrescentou asas adicionais na pilha central do difusor no segundo teste de pré-temporada (seta vermelha, imagem à esquerda) e um par de asas atrás da perna traseira do braço da suspensão inferior foram adicionados na Áustria (seta branca).

Eles provavelmente estão atuando como mais um papel de apoio para a suspensão traseira inferior e carenagens do eixo de transmissão (setas vermelhas, imagem à direita), que são empilhados em série e angulados para cima para ajudar a influenciar o fluxo na parte traseira do carro e melhorar a extração do difusor.

Para locais de força descendente mais alta, a equipe não tem apenas a usual asa T superior disponível, mas também uma inferior (seta azul, imagem à esquerda), que é cuidadosamente moldada para funcionar em conjunto com a perna superior do triângulo e a forma da saída de resfriamento.

Ainda se esforçando para pegar aquelas Mercedes...

O RB16 certamente parece estar em um lugar muito melhor do que estava apenas algumas corridas atrás, mas a busca por mais desempenho continua acelerada tanto para a Red Bull quanto para a Honda, que buscam obter a vantagem clara que a Mercedes ainda possui sobre eles e o resto do grid.

Confira algumas das fotos impressionantes que nossos fotógrafos foram capazes de capturar ao longo das primeiras seis corridas que resumem o tecnicismo do RB16.

