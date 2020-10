Red Bull Racing 1 / 17 Foto de: Giorgio Piola Uma imagem que não obtemos com muita frequência, a parte inferior da asa dianteira e, neste caso, do Red Bull RB16. O que é extremamente interessante é o tratamento do piso da plataforma, que foi aberto para criar uma bolsa de espaço negativo. É interessante imaginar que tipo de efeito isso pode ter no campo de pressão nesta região também.

Ferrari SF1000 2 / 17 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari chegou à Alemanha com peças construídas sobre os alicerces lançados pelas atualizações introduzidas na Rússia. Isso inclui uma nova matriz de defletor que tem dois elementos verticais distintos que se fundem com os winglets, ao invés de um elemento conjunto (setas azuis e verdes), enquanto o primeiro dos painéis em forma de L também foi modificado, junto com todos os suportes que ligam essas superfícies.

Ferrari SF1000 3 / 17 Foto de: Giorgio Piola Outro ângulo dos novos defletores no SF1000, juntamente com uma boa visão da rampa que é criada na borda do piso para permitir que mais fluxo de ar chegue à parte inferior do piso.

Renault F1 4 / 17 Foto de: Giorgio Piola Um close do conjunto do freio dianteiro do Renault RS20, observe como a equipe adicionou um tubo de desvio que transporta o fluxo de ar capturado pela entrada e o emite direto do aro da roda, alterando a forma da esteira criada por toda a montagem como consequência. Este desenvolvimento reflete a solução que vimos a Mercedes usar há algum tempo.

Renault F1 5 / 17 Foto de: Giorgio Piola Um ângulo diferente do tubo de desvio instalado como parte do conjunto do freio dianteiro do RS20 mostra como o tubo deve ser contorcido para fornecer fluxo de ar suficiente dentro do espaço que sobra quando todo o resto é instalado.

McLaren 6 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma seleção de asas dianteiras e narizes fora da garagem da McLaren. Observe o novo design do nariz na parte inferior do rack na parte traseira.

Ferrari SF1000 7 / 17 Foto de: Giorgio Piola Adicionada como parte da atualização que a Ferrari utilizou na Rússia, esta série de aletas arqueadas montadas na plataforma das palhetas giratórias fornecem orientações para o fluxo de ar que, de outra forma, não poderia encontrar o destino pretendido.

Ferrari SF1000 8 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Ferrari também pretende implantar a asa traseira da Rússia, que segue uma trajetória de desenvolvimento semelhante à da Mercedes, incorporando o recorte serrilhado do canto superior, golpes ascendentes mais expansivos e travas suspensas fechadas.

Renault F1 R.S.20 9 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O Renault RS20 de Daniel Ricciardo é preparado para a ação por seus mecânicos, expondo detalhes como os freios dianteiros, suspensão e a suspensão do divisor.

Ferrari SF1000 10 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Os mecânicos da Ferrari erguem a asa dianteira e o nariz do Ferrari SF1000, ambos modificados no último GP da Rússia.

Ferrari SF1000 11 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma boa foto geral do SF1000 de frente e com a asa dianteira e o nariz agora instalados.

Renault 12 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um mecânico da Renault roda uma asa dianteira e nariz no pitlane e dá uma ótima visão da montagem por trás, também observando o design da capa.

AlphaTauri AT01 13 / 17 Foto de: Giorgio Piola Uma olhada na asa traseira da AlphaTauri enquanto o carro está sendo preparado para a ação, mas também observe o uso de uma asa sobre a parte superior do escapamento, pois parece adicionar um pouco de influência na direção da pluma.

Ferrari SF1000 14 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Conjunto do duto do freio dianteiro da Ferrari, observe o uso da palheta guia triangular no meio da calha.

McLaren MCL35 15 / 17 Foto de: Giorgio Piola Um close do novo bargeboard introduzido pela McLaren algumas corridas atrás, que apresenta as duas asas em forma de perna que conectam a tábua principal à parte inferior do bumerangue. Enquanto isso, a plataforma serrilhada e as aletas montadas no topo também foram otimizadas para melhorar o fluxo.

Haas VF-20 16 / 17 Foto de: Giorgio Piola O mecânico trabalha no Haas VF20 para prepará-lo para a ação de amanhã, mas observe as barbatanas montadas nas palhetas giratórias, um design usado desde a temporada passada, mas adotado pela Ferrari na última corrida.