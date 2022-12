Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin terminou a temporada 2022 da Fórmula 1 em uma luta apertada contra a Alfa Romeo no Mundial de Construtores. Mas enquanto o time de Silverstone não conquistou o objetivo de bater a rival no final das contas, só o fato de ter conseguido se envolver nessa disputa já pode ser considerado impressionante, especialmente pelo modo como o ano começou.

O campeonato de 2022 se mostrou de altos e baixos para a Aston, abandonando no começo do ano seu conceito de sidepod após não conseguir tirar a performance esperada dele. Agora, vamos analisar o progresso técnico da equipe, desde o conceito do lançamento do AMR22 e o 'reboot' no meio da temporada e suas atualizações.

Comparação dianteira da Aston Martin

A primeira interpretação do regulamento de 2022 fez a Aston Martin adotar uma solução de sidepod de posicionamento alto, com um undercut total, com uma entrada quadrada e várias 'guelras' de resfriamento na parte traseira da carenagem.

Detalhe da 'bandeja em T duplo' da Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

Como visto nas imagens do lançamento, a Aston Martin foi a primeira equipe a instalar uma asa 'babador' em seu carro, uma solução amplamente adotada pelo paddock ao longo do ano.

Nova pinça de freio da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

A Aston Martin optou por colocar a pinça de freio dianteira na frente da montagem para 2022, com a pinça projetada para permitir que o calor rejeitado pelo disco tenha um caminho entre ele e o tambor de freio.

Detalhe do tambor de freio da Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

A pinça de freio com a cobertura de carbono ficou em um lugar que também alimenta ar frio ao redor da pinça.

Detalhe dos espelhos da Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin

Uma mudança no design da caixa do espelho e hastes foi feita rapidamente, já que a equipe buscou usar sua presença como forma de melhorar o desempenho aerodinâmico.

Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

Já na primeira corrida da temporada, a equipe fez modificações aos sidepods, com o canto inferior e quadriculado da entrada sendo substituído por um de raio menor (seta vermelha) que impactou não somente o fluxo para dentro da entrada mas também ao redor da área inferior da carenagem.

Comparação da asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

A Aston Martin colocou uma asa traseira de menos downforce no AMR22 para o GP da Arábia Saudita, com uma porção central mais profunda e uma porção mais rasa nas pontas, criando um design em forma de colher mais agressivo que sua versão de mais downforce.

Comparação de asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

Uma terceira especificação de asa traseira foi revelada no GP da Austrália, ficando no meio em termos de downforce em comparação com as outras duas. A asa foi a primeira a trazer um plano principal mais tradicional, em vez do formado de colher que casa melhor com o novo regulamento.

Comparação de assoalho da Aston Martin AMR22 Photo by: Motorsport Images

A equipe revisou a porção das hastes do assoalho no GP da Emilia Romagna, para oferecer o apoio correto contra a flexão inferior da região.

Aletas no halo da Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

A Aston Martin teve várias soluções distintas para as aletas colocadas em e ao redor do halo. Todas estas ajudaram a redistribuir o fluxo ao redor do carro, em diversas formas.

Novo layout da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

O AMR22 passou por uma plástica para o GP da Espanha, com a equipe optando por seguir os passos da Red Bull, abandonando seu conceito de sidepod de posicionamento superior. O sidepod em estilo de rampa em downwash apresentava até a linha central e o painel de 'guelras' de resfriamento' estreito e torcido visto no RB18.

Mas a equipe não conseguiu ou não se esforçou para assimilar completamente o design, com a seção de entrada do sidepod seguindo com contorno quadrado, em vez de seguir o formato de topo aberto visto nos rivais.

Detalhe lateral da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

O assoalho também foi mudado nesse pacote de atualização do GP da Espanha. E, assim como as mudanças na carenagem, vimos mudanças similares ao design da Red Bull. Isso incluiu o casamento das duas cercas de assoalho mais externas, algo visto apenas no RB18 até então.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A equipe trouxe também uma asa traseira de alto downforce na Espanha, que pode ser vista aqui com a tinta flo-viz aplicada para que a equipe pudesse ter a confirmação visual de que estaria funcionando como previsto.

Motor da Aston Martin AMR22

Uma olhada 'por trás das cortinas' no GP do Canadá nos permitiu apreciar o modo como a equipe empacotou a unidade de potência, incluindo a colocação dos radiadores dentro do sidepod e dos dutos da caixa de ar.

Asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

Outra configuração de asa traseira se juntou ao hall de opções disponíveis, com a equipe instalando uma nova aleta flap superior com uma seção central um pouco mais alta que a área da ponta.

Detalhe dos dutos de freio da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Um conjunto de barbatanas foi adicionado à cerca do duto de freio no GP da Grã-Bretanha, com a equipe buscando melhorar o resfriamento dos freios e a eficiência aerodinâmica.

Freio traseiro da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Uma olhada na carenagem do tambor de freio na traseira do AMR22 no GP da França, notando a tubulação e a blindagem usada para controlar a passagem do ar frio e lidar com a transferência de temperatura.

Detalhe da parte inferior da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Com o carro sendo preparado para a ação e boa parte da carenagem ainda não montada, fomos presenteados com uma visão da área do babador, com a haste principal na frente e o mecanismo de mola montado na traseira.

Asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

A pintura flo-viz na asa traseira dá à equipe a confirmação visual da passagem do fluxo de ar pela região.

Detalhe da asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

A Aston Martin divulgou mais um design de asa traseira na Hungria, que desafiou a intenção do regulamento, criando uma versão falsa do design mais familiar com placa final de altura completa que já vimos antes. Essa interpretação inteligente contornou o regulamento, mas também obrigou a equipe a fazer as superfícies de forma muito específica.

Espelhos da Aston Martin AMR 22 Photo by: Giorgio Piola

A Aston Martin criou uma versão maior do corpo do espelho e da haste de fixação para o teste conduzido no GP da Holanda em preparação para 2023. Um defletor vertical extra foi adicionado em comparação ao design regular, a fim de ajudar a desviar a passagem do fluxo de ar de forma mais eficaz.

Detalhe da asa traseira da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Primeiro visto na Bélgica, mas usado oficialmente apenas na Italia, essa versão da asa traseira não somente foi o design mais radical visto na Aston Martin, mas provavelmente em todo o grid. Trazendo um plano principal em forma de colher e um flap superior com um contorno pesado, claramente visava um downforce muito baixo e, por consequência, um baixo arrasto também.

Comparação do assoalho da Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

A Aston Martin introduziu um novo assoalho em Singapura, novamente pegando pontos do desenvolvimento já em jogo no RB18 da Red Bull.

