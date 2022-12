Carregar reprodutor de áudio

A notícia de que a FIA atualizou seu Código Esportivo Internacional para restringir as declarações "políticas" na Fórmula 1 e outras séries foi recebida com decepção. Ela vem após semanas de debate sobre a intervenção da Fifa durante a Copa do Mundo no Catar em relação às questões sociais, preferindo “se ater ao futebol” apesar das polêmicas em torno do torneio.

Até agora, a F1 nunca teve nada explícito em suas regras que impedisse os pilotos de se manifestarem sobre questões que considerassem importantes, apenas que deveriam cumprir os estatutos da FIA que tinham um escopo amplo. Mas com as limitações mais específicas agora sendo escritas no ISC, a FIA parece estar seguindo a FIFA por um caminho preocupante que vai contra muito do recente impulso para mudanças na categoria.

Grande parte da narrativa em torno da Copa do Mundo envolveu a adequação do Catar como nação anfitriã, dado seu histórico de direitos humanos, o tratamento de trabalhadores migrantes que “continuaram a enfrentar abusos trabalhistas” de acordo com um relatório de 2021 da Anistia Internacional e o fato de a homossexualidade ser uma ofensa criminal.

Isso levou muitos a se manifestarem em protesto, seja por meio de planos para as equipes usarem uma braçadeira com uma bandeira do arco-íris - que acabou sendo descartada devido a ameaças de ação esportiva - ou por meio de sua cobertura de transmissão. A magnitude do evento tornou impossível limitar-se apenas aos esportes, como desejam aqueles que procuram varrer para debaixo do tapete essas grandes questões humanas e sociais.

A Fifa, órgão regulador do futebol, simplesmente apontou para suas leis do jogo, dizendo que elas não permitiam o tipo de declarações políticas que as equipes procuravam fazer com a braçadeira 'OneLove'. Isso não impediu que algumas figuras se posicionassem.

Antes do jogo de estreia contra o Japão, os jogadores alemães posaram para uma foto cobrindo a boca, um movimento que pretendia “transmitir a mensagem de que a FIFA está nos silenciando”, de acordo com o técnico Hansi Flick. O analista da BBC Alex Scott usou a braçadeira durante a cobertura da partida da Inglaterra contra o Irã, enquanto o ministro dos esportes do Reino Unido, Stuart Andrew, usou uma nas arquibancadas durante o jogo do País de Gales. Mas o pedido para que os jogadores não usassem a braçadeira foi recebido com decepção por muitos grupos de fãs LGBTQ +, principalmente porque a FIFA foi informada do plano em setembro.

Hamilton wearing a special helmet adorned with the 'Progress Pride' flag at the 2021 Qatar Grand Prix Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Após a decisão, muitos fãs da F1 nas redes sociais apontaram para o exemplo dado por Lewis Hamilton na corrida do ano passado no Catar. Na sexta-feira da corrida, Hamilton entrou em seu carro usando um capacete com a bandeira 'Progress Pride' no topo. Ele manteve o desenho para as duas últimas corridas na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, países que também têm leis LGBTQ+.

“É importante para mim representar essa comunidade aqui, pois sei que existem várias situações que não são perfeitas e precisam ser destacadas”, disse Hamilton sobre seu capacete no Catar no ano passado. “Mas espero que alguém entre em contato e adoraria saber o que está acontecendo aqui e o que eles estão fazendo para ajudar a apoiar mais essa comunidade, a comunidade LGBTQ+. Espero ouvir."

Hamilton e Sebastian Vettel foram duas das figuras mais expressivas da F1 quando se tratava de direitos sociais nos últimos anos. Eles conduziram a conversa sobre o movimento Black Lives Matter após o atraso no início da temporada em 2020, enquanto Vettel usava uma camiseta 'Same Love' no GP da Hungria do ano passado em resposta às leis anti-LGBTQ + propostas pelo país, uma posição no qual Hamilton disse que estava “orgulhoso” de ver Vettel fazer. Eles são apenas alguns exemplos da dupla falando sobre mensagens importantes que vão muito além das corridas.

E, no entanto, depois que surgiu nesta terça-feira que o ISC foi atualizado para proibir declarações ou comentários "políticos, religiosos ou pessoais" sem permissão prévia, agora existe o risco de que os pilotos sejam limitados no que podem falar. Ele substituiu uma cláusula que dizia que os carros não podiam ser afixados com slogans de “natureza política ou religiosa ou que fossem prejudiciais aos interesses da FIA”.

Não houve nenhuma ação direta da F1 ou da FIA em resposta ao tipo de mensagem que Hamilton e Vettel estavam compartilhando. Hamilton enfrentou escrutínio sobre uma possível violação dos regulamentos do pódio da F1 em Mugello em 2020, quando vestiu uma camisa com os dizeres 'Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor', enquanto Vettel foi repreendido por manter sua camiseta 'Same Love' durante a cerimônia do grid na Hungria. Foi rigoroso, sim, mas não um movimento direcionado contra suas mensagens.

Vettel made a statement by wearing a 'Same Love' shirt at the 2021 Hungarian Grand Prix Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Na Copa do Mundo do Catar, a base para a FIFA ameaçar sanções no jogo, como um cartão amarelo, contra jogadores que usavam a braçadeira 'OneLove' foi incorporada nas 'leis do jogo' que regem o futebol, que afirmam: "O equipamento básico obrigatório não deve ter slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais… A equipe de um jogador cujo equipamento básico tenha slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais será sancionada pelo organizador da competição ou pela FIFA.”

Anteriormente, sob o livro de regras da FIA para a F1, não havia o mesmo tipo de ação potencial. Quando a camiseta de Hamilton em Mugello foi examinada, o diretor da prova, Michael Masi, lembrou aos pilotos nas notas da corrida pré-evento que a FIA “apoia qualquer forma de expressão individual de acordo com os princípios fundamentais de seus estatutos”. Estes afirmam que o corpo governante é neutro em tudo o que faz.

“A FIA deve abster-se de manifestar discriminação por motivo de raça, cor da pele, gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, idioma, religião, opinião filosófica ou política, situação familiar ou deficiência no curso de suas atividades e de tomar qualquer medida a este respeito”, lê-se nos estatutos. Ele também afirma que a FIA “se concentrará em grupos sub-representados, a fim de alcançar uma representação mais equilibrada de gênero e raça e criar uma cultura mais diversa e inclusiva”.

Mas agora a atualização foi feita ao ISC para dizer que os pilotos estariam em violação por meio de “fazer e exibir declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais notavelmente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA sob seus Estatutos", a menos que haja permissão prévia, o risco agora é muito maior de que essas mensagens não sejam compartilhadas devido à ameaça de ação esportiva.

Um porta-voz da FIA disse que a atualização do ISC estava “alinhada com a neutralidade política do esporte como um princípio ético fundamental universal do Movimento Olímpico, consagrado no Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com o princípio da universalidade estabelecido no Artigo 1.2.” É uma formalização do processo e, embora possa ter havido um diálogo anterior entre a FIA e os pilotos sobre as declarações públicas que eles desejam fazer, a atualização é, no entanto, mais limitante do que no passado, consagrando-a no ISC.

Mercedes team boss Wolff in conversation with FIA president Ben Sulayem Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

É um movimento preocupante que aponta para um desejo subjacente de limitar os pilotos a serem exatamente isso: pilotos. Não as superestrelas globais com o tipo de plataforma que lhes permite falar sobre questões importantes, para dar voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos. Também vai contra a tendência de tentar promover mudanças positivas nos países onde as corridas de F1 passam, e onde os direitos humanos são um tema tão importante, incluindo o Catar, que retorna ao calendário em 2023.

Em Abu Dhabi, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse acreditar que o esporte pode ajudar a trazer mudanças, colocando os holofotes sobre os problemas. “Isso pode desencadear mudanças porque as coisas não podem mais ser escondidas”, disse ele. “Podemos apenas tentar, onde vamos mostrar nossa presença, interagir com a liderança e não nos esconder. Não podemos quando estamos lá.

Mas os pilotos também são uma parte fundamental dessa discussão. Eles são aqueles que os fãs seguem, realmente ouvem e são quem eles querem ver defender a coisa certa. Não podemos simplesmente visitar esses países, pagar as altas taxas de hospedagem e simplesmente seguir nosso caminho alegre, fingindo que não há trabalho a ser feito ou mudança a ser incentivada. Os valores podem diferir em diferentes culturas, mas muitos deles são direitos humanos básicos que precisam ser defendidos e protegidos.

A implementação da nova decisão da FIA será algo a ser observado quando a nova temporada começar: se limita os pilotos, quais possíveis sanções eles podem enfrentar e se estariam dispostos a aceitá-las. Quando sua camiseta 'Same Love' na Hungria foi investigada por uma violação de procedimento, Vettel disse: “Fico feliz se eles me desqualificarem. Eles podem fazer o que quiserem. Eu não me importo. Eu faria de novo."

A F1 pode querer ser progressiva no futuro, focando em questões como sustentabilidade e melhorando a diversidade. Mas para a FIA agora ter algo escrito nas regras que afeta a capacidade de fazer declarações sobre questões importantes, limitando-o apenas a tópicos ou agendas com os quais concorda, se for aplicado estritamente, não se alinhará totalmente com esse impulso progressivo.

F1 drivers take a knee in support of the End Racism campaign Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bastidores da possível 'volta' de facto da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music