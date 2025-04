Antes que o mundo pensasse na palavra "lockdown" ou que o Zoom ficasse tão popular, a Fórmula 1 tinha planos grandiosos para 2020. A temporada estava programada para retornar à Holanda pela primeira vez em 35 anos e a categoria estava planejando sua corrida inaugural no Vietnã.

Quando a Covid-19 chegou, no entanto, esses planos foram jogados por água abaixo. Embora a F1 tenha retornado a Zandvoort, na Holanda, um ano depois, a categoria nunca correu na pista de US$ 600 milhões (R$3,4 bilhões) que foi construída para o primeiro GP do Vietnã.

O GP foi anunciado pela Liberty Media em 2018 como a primeira corrida totalmente nova a ser realizada pelos novos proprietários da F1. O layout da pista foi projetado em colaboração com o famoso designer Hermann Tilke, que utilizou as ruas da cidade, bem como seções construídas especificamente para serem abertas ao público mais tarde.

A construção dessas seções sob medida começou em março de 2019 e a pista foi assinada menos de um ano depois - bem a tempo para a estreia no calendário da F1 em abril de 2020.

No entanto, isso nunca aconteceu. A pista ainda não encontrou um lugar no calendário da F1 depois que o presidente do Comitê Popular de Hanói, Nguyễn Đức Chung, uma das principais partes interessadas do evento, foi preso por acusações de corrupção. As acusações não estavam relacionadas ao evento, mas ainda assim lançaram uma sombra sobre a perspectiva de uma corrida no Vietnã.

Como resultado, o país não apareceu na programação da F1, mas a pista de 5,6 quilômetros em Hanói ainda está lá. Os prédios dos boxes que foram construídos continuam de pé e os caminhos que milhares de fãs percorreriam para encontrar seus assentos ainda estão lá.

Agora, o canal do YouTube Beach Office entrou na pista de corrida abandonada para ver como ela ficou nos últimos cinco anos e as coisas não parecem muito bonitas.

O paisagismo primitivo ao redor da pista começou a se refazer e as iluminações sobre os caminhos e estradas começaram a se deteriorar graças à falta de manutenção. Abriram-se buracos nas seções de asfalto à medida que as plantas crescem através das rachaduras e as marcações das estradas para destacar as curvas e contracurvas da pista já desapareceram há muito tempo.

Estranhamente, as caixas do grid na linha de largada parecem quase como novas, com as marcações brancas e amarelas brilhantes ainda mostrando onde os carros deveriam ter se alinhado em 5 de abril de 2020.

À distância, o grande edifício dos boxes parece estar igualmente bem conservado, mas quando a filmagem se aproxima, os sinais de deterioração são claros. Marcas cinzas escorrem pelas cercas e balaustradas que revestem as áreas de assentos que deveriam ter recebido o público e o acabamento não é tão polido quanto esperamos da F1.

O terreno ajardinado, o prédio do paddock e uma pequena seção da pista são tudo o que resta do projeto. As ruas da cidade que teriam sido invadidas ainda são usadas por passageiros e motoristas de entrega que circulam por Hanói, sob a sombra de luzes imponentes que deveriam ter iluminado a pista.

O vídeo é um mergulho em uma pista que tem seu lugar nos livros de história da F1 sem nunca ter sediado um GP. Cinco anos depois que a corrida deveria ter acontecido, o mais próximo que chegamos de uma corrida em Hanói foi nos esportes eletrônicos, já que ela foi incluída no jogo de 2020 e apresentada na própria liga de esportes eletrônicos da F1 naquele ano.

