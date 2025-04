Luca di Montezemolo, o presidente da Ferrari dos anos dourados de Michael Schumacher, sempre foi um pouco disputado quando aparecia no paddock da Fórmula 1. Esse ainda é o caso hoje, mais de dez anos após sua aposentadoria. Quando o homem de 77 anos fala, pelo menos toda a Itália do automobilismo ouve.

É exatamente nesse cenário que os holofotes se viraram para Montezemolo quando ele decidiu criticar a atual liderança de Frederic Vasseur.

Neste fim de semana, Montezemolo está fazendo uma visita à Scuderia e, em uma entrevista à Sky, ele relata que os velhos conhecidos da Ferrari que ele ainda tem "todos causam uma impressão muito motivada". Foi bom ver os velhos rostos novamente, porque a Ferrari é atualmente "uma equipe que às vezes carece de liderança".

O italiano não explica exatamente o que quer dizer com isso. Talvez esteja criticando o chefe de equipe Vasseur? Ou a administração da empresa Ferrari como um todo? Uma coisa é certa: "Espero que, mais cedo ou mais tarde, não vejamos apenas pódios, mas que também tenhamos um carro na frente novamente. É disso que se trata. Mas isso requer organização e tempo".

Ainda um fã apaixonado da Ferrari, ele está atualmente "triste porque vejo uma equipe sem alma. Ferrari é sinônimo de paixão, Ferrari é sinônimo de trabalhar dia e noite e nunca desistir". E também o deixa um pouco irritado o fato de a Scuderia não ter conseguido produzir um carro competitivo desde a primeira corrida de 2025, depois de o final da temporada de 2024 ter sido tão promissor.

Montezemolo só não se compromete com Lewis Hamilton quando diz: "Hamilton é um grande piloto. Ele fez parte da história da F1. Ele sabe que esta é sua última chance. Ele veio para a Ferrari para vencer e terminar sua carreira na Ferrari. Mas adaptar-se a uma nova maneira de trabalhar não é fácil. E o problema é que ele não tem um carro com o qual possa se tornar campeão mundial. Depois de tantos anos, precisamos urgentemente de um carro vencedor novamente".

Se as coisas não derem certo com Hamilton, Montezemolo poderia imaginar trazer um jovem italiano para a equipe: Andrea Kimi Antonelli. O jovem de 18 anos atualmente pilota para a Mercedes - mas pode ficar disponível se a "silly season" der uma guinada louca, caso Max Verstappen realmente mude da Red Bull para a Mercedes, como alguns no paddock suspeitam.

"Ele é um garoto de primeira classe", diz Montezemolo, elogiando seu compatriota. "É seu primeiro ano na F1, mas ele não comete erros e é rápido. Posso ver como ele está se desenvolvendo. Ele também tem uma vantagem decisiva: é de Bolonha! Eu realmente lamento que ele esteja na Mercedes".

"Eu o teria mandado para a Sauber por dois anos e depois o levaria para a Ferrari. Mas Toto [Wolff, chefe da Mercedes] foi muito bom em reconhecer seu talento desde o início, assim como a McLaren fez com Lewis naquela época".

