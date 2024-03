Oliver Bearman tornou-se um dos pilotos mais jovens a iniciar uma corrida na Fórmula 1 ao fazer estreia no GP da Arábia Saudita de 2024. O jovem de 18 anos substituiu Carlos Sainz, da Ferrari, que se não participou do fim de semana da corrida devido a uma apendicite.

Isso significou que Bearman se tornou o 13º adolescente a começar um GP de F1. Então, quem são os outros 12 e como eles se saíram? Confira lista a seguir:

Max Verstappen (17 anos e 165 dias)

Max Verstappen, Toro Rosso STR10 Renault Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 2015

Largadas na F1: 187

Vitórias na F1: 56

Max Verstappen é o piloto mais jovem a largar em um GP, pois tinha apenas 17 anos e 165 dias de idade quando fez sua estreia no GP da Austrália de 2015. A F1 nunca tinha visto nada parecido, pois quando a mudança para a Toro Rosso foi anunciada, Verstappen tinha apenas 16 anos de idade, o que significa que ele ainda não podia dirigir legalmente nas estradas pelo mundo.

Isso fez com que a FIA introduzisse imediatamente uma regra dizendo que os futuros pilotos de F1 deveriam ter pelo menos 18 anos de idade, além de precisarem ter passado pelo menos duas temporadas em corridas juniores antes de chegar à categoria principal, já que Verstappen havia passado apenas um ano na F3.

Verstappen não teve um bom início de carreira na F1, pois abandonou após 32 voltas em sua estreia devido a uma falha no motor. Mas, durante o resto da temporada, Verstappen mostrou o potencial de ser um futuro campeão mundial, o que incluiu vencer o companheiro de equipe Sainz, o que o levou a ser promovido pela Red Bull em 2016.

Lance Stroll (18 anos e 147 dias)

Lance Stroll, Williams FW40 Foto de: Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 2017

Largadas na F1: 145

Vitórias na F1: 0

Lance Stroll entrou na F1 em circunstâncias controversas, como Verstappen, mas para o canadense foi porque ele trouxe apoio financeiro para a equipe Williams, que lhe deu sua estreia. No entanto, isso aconteceu depois de uma carreira júnior bem-sucedida, na qual Stroll venceu os campeonatos europeus de F4 e F3 da Itália, de modo que ele e a Williams argumentaram que o adolescente foi contratado com base no desempenho.

No entanto, a carreira de Stroll na F1 não teve um bom começo, pois sua estreia, no GP da Austrália de 2017, foi a primeira de três abandonos consecutivos no início da temporada. Ele finalmente marcou pontos na sétima etapa da temporada, em Montreal, antes de conquistar um pódio surpreendente em Baku, apenas duas semanas depois - tornando-se o segundo mais jovem a chegar ao pódio na história da F1, com 18 anos e 238 dias de idade, e apenas 11 dias mais velho do que Verstappen, que chegou pela primeira vez entre os três primeiros colocados.

Oliver Bearman (18 anos e 304 dias)

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Arábia Saudita de 2024

Largada na F1: 1

Vitórias na F1: 0

A oportunidade de Bearman na F1 foi um choque muito grande, pois foi anunciada apenas algumas horas antes do treino final, portanto, o tempo no cockpit foi muito limitado. Considerando isso, o júnior da Ferrari fez um trabalho louvável ao se classificar em 11º lugar, a menos de um décimo do Q3, antes de terminar a corrida em um sólido sétimo lugar.

Com isso, ele se tornou o terceiro piloto mais jovem a largar em um GP de F1 e chegou em meio ao segundo ano de Bearman na F2.

Lando Norris (19 anos e 123 dias)

Lando Norris, McLaren MCL34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 2019

Largadas na F1: 106

Vitórias na F1: 0

Lando Norris entrou para a academia da McLaren em 2017 e, desde o início, ficou claro que ele estava sendo preparado para uma futura vaga na F1, já que no final daquele ano ele se tornou o piloto reserva oficial da equipe. Em setembro de 2018, antes do término da campanha de Norris na F2, ele foi anunciado como piloto da McLaren F1 para a temporada de 2019, como parte de uma formação totalmente nova para a equipe, ao lado de Carlos Sainz.

A estreia de Norris foi no GP da Austrália de 2019, o que, na época, fez dele o terceiro piloto mais jovem a iniciar uma corrida de F1, com 19 anos e 123 dias. O piloto da McLaren terminou fora dos pontos em Melbourne. Mas os pontos logo vieram e isso fez com que Norris recebesse uma extensão de contrato no meio de sua impressionante campanha de estreante.

Jaime Alguersuari (19 anos e 124 dias)

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Hungria de 2009

Largadas na F1: 46

Vitórias na F1: 0

Jaime Alguersuari foi o piloto mais jovem da F1 a largar em uma corrida ao fazer sua estreia com apenas 19 anos e 124 dias de idade no GP da Hungria de 2009. O primeiro GP de Alguersuari foi disputado com a Toro Rosso na décima etapa da temporada, quando substituiu Sebastien Bourdais - que apresentava um desempenho abaixo do esperado e marcou apenas dois pontos em 2009.

Vindo diretamente da Fórmula Renault, a F1 foi um grande passo para Alguersuari e ele não conseguiu marcar nenhum ponto em 2009. Tudo começou com o 15º lugar na Hungria, onde Alguersuari foi o piloto mais lento na classificação, antes de se retirar de cinco das sete corridas restantes.

Ele acabou marcando seus primeiros pontos no GP da Malásia de 2010, a terceira etapa da temporada, antes de deixar a Toro Rosso e a F1 no final de 2011. Alguersuari acabou se aposentando das corridas com apenas 25 anos de idade e agora é DJ em sua terra natal, a Espanha.

Mike Thackwell (19 anos e 181 dias)

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Foto de: David Phipps

Primeira largada na F1: GP do Canadá de 1980

Largadas na F1: 2

Vitórias na F1: 0

Mike Thackwell manteve o recorde de piloto mais jovem da F1 por 29 anos, pois sua primeira largada foi no GP do Canadá de 1980, com apenas 19 anos e 181 dias de idade. A oportunidade surgiu depois que Thackwell terminou em oitavo lugar no Campeonato Europeu de F2 e também não conseguiu se classificar para o GP da Holanda de 1980 com a Arrows.

No entanto, Thackwell conseguiu se classificar em sua segunda tentativa, quando alinhou em último no grid para a Tyrrell em Montreal. No entanto, sua corrida terminou na primeira curva, quando uma colisão entre Nelson Piquet e Alan Jones, que estavam na primeira fila, provocou um acidente com vários carros, incluindo Thackwell. Embora Thackwell tenha tecnicamente começado o GP, o acidente causou uma bandeira vermelha e seu carro da Tyrrell foi entregue a Jean-Pierre Jarier para o reinício. O neozelandês só teve mais uma largada em um GP depois disso, quando abandonou na 30ª volta do GP do Canadá de 1984 devido a uma falha no turbo.

Ricardo Rodriguez (19 anos e 207 dias)

Ricardo Rodriguez, Ferrari 156 Foto de: David Phipps

Primeira largada na F1: GP da Itália de 1961

Largadas na F1: 5

Vitórias na F1: 0

Ricardo Rodriguez foi o primeiro adolescente a largar em um GP de F1, fazendo sua estreia no GP da Itália de 1961 - com 19 anos e 207 dias de idade - depois de mostrar um enorme potencial em moto e em corridas de carros esportivos. Nas 24 Horas de Le Mans de 1960, por exemplo, Rodriguez ficou em segundo lugar em uma Ferrari 250, o que o tornou o piloto mais jovem com um lugar no pódio no Circuit de la Sarthe, aos 18 anos e 132 dias de idade.

Isso levou a Ferrari a dar a Rodriguez um lugar na F1, onde ele conquistou outro recorde, já que o mexicano se classificou surpreendentemente em segundo lugar em Monza, o que o tornou o piloto mais jovem a largar na primeira fila até Verstappen no GP da Bélgica de 2016. No entanto, a corrida não foi tão boa porque Rodriguez correu apenas 13 voltas em sua estreia na F1 devido a uma falha na bomba de combustível.

Apenas um ano depois, porém, com apenas 20 anos, Rodriguez morreu após bater na barreira do Autódromo Hermanos Rodríguez nos treinos para o primeiro GP do México.

Fernando Alonso (19 anos e 217 dias)

Fernando Alonso, Minardi PS01 europeu Foto de: Sutton Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 2001

Largadas na F1: 379

Vitórias na F1: 32

Fernando Alonso era apenas um adolescente quando fez sua estreia na F1 no GP da Austrália de 2001 com a Minardi. A Minardi deu a Alonso a oportunidade depois que ele passou o ano de 2000 como piloto reserva, função que compartilhou com uma vaga na F3000, onde o espanhol terminou em quarto lugar na classificação.

No entanto, foi muito mais difícil obter sucesso em sua temporada de estreia na F1, pois Alonso terminou o ano com zero pontos antes de se juntar à equipe da Renault em 2002. Apesar de ter feito sua estreia tão jovem, Alonso ainda está correndo aos 40 anos e a temporada de 2024 é sua 21ª na categoria, já tendo quebrado o recorde de piloto com mais largadas na F1.

Esteban Tuero (19 anos e 319 dias)

Esteban Tuero, Minardi Foto de: Sutton Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 1998

Largadas na F1: 16

Vitórias na F1: 0

A Minardi chocou o mundo da F1 quando deu a Esteban Tuero uma vaga para a temporada de 1998, apesar de o adolescente ter pouca experiência em corridas. Antes da F1, Tuero pilotou na F3 e na F3000 em 1996 antes de se transferir para a Fórmula Nippon do Japão em 1997, onde marcou apenas um ponto. No entanto, isso ainda foi suficiente para obter uma superlicença, enquanto ele também trabalhava como piloto de testes da Minardi.

Tuero fez sua estreia na F1 no GP da Austrália de 1998, onde uma falha no motor o fez abandonar 22 voltas depois de se classificar em 17º no grid. Tuero não conseguiu marcar nenhum ponto naquela temporada e machucou o pescoço na última corrida, quando sua Minardi saltou para o ar em Suzuka após uma colisão com Toranosuke Takagi, da Tyrrell. Tuero abandonou a F1 pouco antes da temporada de 1999, apesar de a Minardi ter planejado correr com ele novamente.

Chris Amon (19 anos e 323 dias)

Chris Amon, Reg Parnell Racing Foto de: Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Bélgica de 1963

Largadas na F1: 96

Vitórias na F1: 0

Chris Amon foi apenas o segundo adolescente a largar em uma corrida de F1 quando competiu no GP da Bélgica de 1963, com apenas 19 anos e 323 dias de idade.

Amon estreou na Reg Parnell Racing depois de impressionar o fundador da equipe na Série de Inverno da Nova Zelândia de 1962, de modo que o neozelandês acabou se mudando para a Inglaterra para seguir a carreira na F1. O eventual 11º colocado no pódio dirigiu uma Lola Mk4A em sua estreia, mas Amon teve que abandonar após 10 voltas devido a um vazamento de óleo depois de se classificar em 15º lugar.

Daniil Kvyat (19 anos e 323 dias)

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR9, à frente de Valtteri Bottas, Williams FW36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Austrália de 2014

Largadas na F1: 110

Vitórias na F1: 0

Daniil Kvyat tinha a mesma idade de Amon quando fez sua estreia na F1, embora isso tenha acontecido 51 anos depois do falecido piloto. O caminho de Kvyat para a F1 também foi mais convencional, pois o russo ganhou os títulos da Fórmula Renault e da GP3 Series nos dois anos anteriores à sua estreia na Toro Rosso no GP da Austrália de 2014.

Ele foi chamado para substituir Daniel Ricciardo, que havia sido transferido para a Red Bull, e Kvyat impressionou em Melbourne, chegando à terceira posição antes de terminar em nono e marcar dois pontos. Mais pontos se seguiram na temporada de estreia de Kvyat, o que acabou fazendo com que ele substituísse Sebastian Vettel na Red Bull em 2015, até que Verstappen assumisse seu lugar um ano depois.

Esteban Ocon (19 anos e 345 dias)

Esteban Ocon, Manor MRT05 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primeira largada na F1: GP da Bélgica de 2016

Largadas na F1: 135

Vitórias na F1: 1

Esteban Ocon fez estreia na F1 apenas 20 dias antes de seu 20º aniversário, quando o então campeão da GP3 pilotou para a Manor no GP da Bélgica de 2016. No entanto, ele começou o ano como piloto reserva da Renault, e uma vaga no DTM, mas Rio Haryanto deixou a Manor depois que seu apoio financeiro acabou, o que significava que ele não poderia cumprir suas obrigações contratuais.

Então, Ocon pilotou nas nove últimas corridas de 2016, começando com o 16º lugar em Spa. Apesar de não ter conseguido marcar nenhum ponto para a Manor, que não era competitiva, ele impressionou o suficiente para garantir uma vaga na Force India em 2017, dando início a uma longa carreira na F1 que rendeu uma vitória no GP da Hungria de 2021 para a Alpine.

Sebastian Vettel (19 anos e 348 dias)

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 Foto de: Sutton Images

Primeira largada na F1: GP dos Estados Unidos de 2007

Largadas na F1: 299

Vitórias na F1: 53

Vettel também estava prestes a deixar sua adolescência quando fez sua primeira largada na F1 no GP dos Estados Unidos de 2007 pela BMW-Sauber. Indianápolis era a sétima etapa da temporada e o jovem Vettel, de 19 anos, que era o piloto reserva da BMW-Sauber desde 2006, estava lá para substituir Robert Kubica, que sofreu um acidente grave na corrida anterior, em Montreal.

O alemão também impressionou em sua estreia, pois se classificou em sétimo lugar e terminou em oitavo, o que, na época, fez dele o piloto mais jovem da F1 a marcar um ponto. Kubica voltou para a corrida seguinte e, no final do ano, a BMW-Sauber liberou Vettel para a Toro Rosso, onde ele poderia substituir Scott Speed no GP da Hungria. Durante a carreira na F1, Vettel conquistou 4 títulos.

O dia em que HORNER E MARKO CONVOCARAM RICO PENTEADO para conversa que mostrou a relação dos CHEFÕES

Confira o episódio de estreia do Pódio Cast, o novo podcast sobre motociclismo!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 - Quem está fazendo 'hora-extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!