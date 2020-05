Qual será o futuro de Sebastian Vettel? Lewis Hamilton continuará na Mercedes? O que Kimi Raikkonen fará? Ainda há muitas questões a serem resolvidas no mercado de pilotos para a temporada de Fórmula 1 de 2021.

Outros competidores como Charles Leclerc e Max Verstappen já renovaram seus contratos, para além de 2021, o que os deixa mais tranquilos.

Veja aqui a situação completa dos pilotos e equipes de Fórmula 1 para 2021 com todas as confirmações.

Mercedes: Nenhum piloto confirmado até 2021. Valtteri Bottas disse que gostaria de assinar um contrato de longo prazo com a equipe.

Ferrari: Charles Leclerc assinou em dezembro de 2019 até 2024. A Ferrari já anunciou a saída de Sebastian Vettel no final da temporada e a contratação de Carlos Sainz até 2022.

Red Bull: Max Verstappen também renovou até para 2023. Seu contrato inclui cláusulas de saída, como Helmut Marko revelou. Seu companheiro de equipe para 2021 é desconhecido.

McLaren: Lando Norris continuará na McLaren depois de estender seu contrato até 2022. Carlos Sainz partirá para a Ferrari em 2021 após seu segundo ano. O novo parceiro de Norris será Daniel Ricciardo, que assinou um contrato de vários anos.

Renault: Esteban Ocon tem um contrato para 2021 depois de assinar por dois anos. Daniel Ricciardo não renovará e seu substituto ainda é desconhecido.

AlphaTauri: Pierre Gasly e Daniil Kvyat estão confirmados apenas para a temporada 2020.

Aston Martin (Racing Point): Sergio Pérez estendeu seu contrato até 2022 com a equipe nomeada Aston Martin a partir de 2021. Lance Stroll só está confirmado para 2020. No entanto, seu pai é membro da equipe e investidor.

Alfa Romeo: Nenhum piloto foi confirmado para 2021. Kimi Raikkonen chegou em 2019 com um contrato de dois anos. Antonio Giovinazzi também está confirmado apenas para 2020.

Haas: A equipe americana ainda não confirmou nenhum piloto para 2021. Romain Grosjean e Kevin Magnussen só têm contrato para 2020.

Williams: George Russell terá a segunda de três temporadas que assinou neste ano, então continuará na Williams em 2021. Seu companheiro de equipe, Nicholas Latifi, só tem contrato para 2020.

